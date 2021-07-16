Çorum FK’da tempo her geçen gün artıyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykan Atik yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takım sabah 08.30’da kahvaltının ardından saat 09.45’de tesis kondisyon merkezinde ilk etap çalışmaya başladı. İlk bölümde kondisyon merkezi önündeki alanda toplu hareketler yaptıran teknik heyet ardından salonda bulunan aletlerde çabuk ve kuvvetlendirici aletlerde her futbolcu dönerek ikişer seri çalışma yaptılar.

45 dakika süren bu çalışmanın ardından ikinci grup yine aynı program doğrultusunda salonda yaptıkları çalışma ile günün ilk antrenmanını tamamlayan kırmızı siyahlı takım saat 12.30’da öğle yemeğinin ardından dinlenmeye çekildi.

Saat 17.30’da akşam antrenmanı için tesis sahasına çıkan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Aykan Atik ısınmanın ardından koordinasyon çalışmasının ardından teknik çalışma yaptırdı. Bu çalışmada Aykan hoca yeni sezon oynayacakları oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve bu doğrultuda isteklerini dile getirerek futbolculardan bunları uygulamalarını istedi.

Çorum FK ilk etap çalışmalarını hafta sonunda yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.