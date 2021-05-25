Çorum FK’da üç ayrılık

Çorum FK’da ilk ayrılık haberi üç isimden geldi. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Sancaktutan, Eren Tokat ve Hüseyin Bak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2018-19 sezonunda İnegölspor’dan Çorum FK’ya transfer olan üç sezondur kırmızı siyahlı formayı giyen Ertuğrul Sancaktutan bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 27 maçta kadroya giren Ertuğrul Sancaktutan son haftalarda sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalmıştı.

19-20 sezonunda Çorum fK’da forma giyen bir sezon sonra Mamak FK’ya transfer olan Eren Tokat biten sezon başında yeniden kırmızı siyahlı takıma dönmüştü. Eren Tokat bu sezon 269 maçta forma giydi.

Bundan önce her transfer döneminde Çorum FK’nın gündemine gelen ancak bir türlü anlaşma olmayan Hüseyin Bak biten sezon devre arasında Bandırmaspor’dan kırmızı siyahlı takıma imza atmıştı. İlk yarıda Bandırmaspor’da altı maç oynayan Bak ikinci yarıda Çorum FK ile 11 maça çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada üç futbolcula kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi ve bundar sonraki yaşamında başarılar dilendi.