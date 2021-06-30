Çorum FK’da üç etaplı kamp

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın sezon başı kamp programı açıklandı. Kırmızı Siyahlılar sezon başında ikisi Çorum’da biri Bolu’da üç etaplı kampla hazırlanacaklar.

Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın tarafından yapılan açıklamaya göre kırmızı siyahlı takım yeni sezon hazırlıkları için 12 Temmuz pazartesi günü Çorum’da toplanacak. İlk etap çalışmasını 19 Temmuz pazartesi günü tamamlayacak ve futbolculara üç gün bayram izni verilecek. Çorum FK ikinci etap için 23 Temmuz cuma günü kendi tesislerinde yeniden toplanacak ve 7 Ağustos cumartesi gününe kadar çalışmalarını Çorum’da sürdürecek.

İkinci etap kampının ardından yine üç gün izin verilecek olan Çorum FK sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabı için 10-21 ağustos tarihleri arasında Bolu’da çalışacak. Kırmızı Siyahlı takım Bolu Koru Otel’de 11 gün sürecek son etap çalışmalarında 3 veya 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Sportif Direktör Yalçın 21 Ağustos’dan sonra dört günlük iznin ardından takımın lig maçları için 25 Ağustos’da toplanarak son etaba başlayacağını söyledi. Yalçın hazırlık maçı programının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.