Çorum FK’dan Ahlatcı’ya geçmiş olsun mesajı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Yönetimi Ahmet Ahlatcı’ya geçmiş olsun mesajı yayınladı. Önceki gün yapılan Covid-19 testi nedeni ile kontrol amaçlı hastanede dinlenen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya kulüp sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Mesajda geçmiş olsun dilekleri iletilirken en kısa sürede sağlığına kavuşması ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz’ denildi.

Bu haberin açıklanmasının ardından Çorum FK taraftar gruplarıda sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla Ahmet Ahlatcı’ya geçmiş olsun dileklerini gönderdiler.