‘Çorum FK’nın her zamanın yanındayız’

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile takım kaptanı Murat Yıldırım dün Ankara’da TBMM’de Ak Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın ziyaret etti. Ziyarete yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Gökel, Tuğrul Topuz, Hasan Serdar Yılmaz, Yılmaz Özkul ve Sayit Barandak katıldılar.

Ziyaret sırasında konuşan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın yeni bir yönetim olarak şehrin ortak paydası ve en önemli marka değeri olan kulübü daha iyi yerlere getirmek için sorumluluk aldıklarını belirterek bu zorlu yolda tüm Çorum’un olduğu gibi siyasette abisi konumundaki Ahmet Sami Ceylan’ın desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yönetim olarak aldıkları sorumluluğun bilincinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Yalçın, kaptan Murat Yıldırım’ın öncülüğünde oluşturacağımız takım ile Çorum’u bu sezon en iyi yerlere getirmenin çabası ve gayreti içinde olduklarını belirterek; ‘Ahmet Sami Ceylan abimizin bizlere vereceği destek ve göstereceği hedefler çok önemli. Şahsım ve yönetim kurulum adına kendilerine bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milllvekili Ahmet Sami Ceylan Oğuzhan Yalçın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile takım kaptanı Murat Yıldırım’a zorlu mücadelelerinde başarılar diledi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Çorum’u her alanda daha ileriye taşımanın çabası ve gayreti içinde olduklarını belirten Ceylan ‘Futbol bir şehrin gelişimi ve tanıtımı adına en önemli araçlardan birisi. Şehrimizin marka değeri konumundaki Çorum FK’yı üst liglere taşıyarak hem ilimizin tanıtımı hem de gelişimine katkı vermek istiyoruz. Gelişimi ve ihracat şampiyonu Çorum sportif olarakta üst ligleri fazlası ile hak ediyor. Geçen sezon yaşanan şanssızlıklar dolayı bir fırsatı kaçırdık. Yeni sezona yeni genç ve dinamik bir yönetim göreve başladı. Yakınen tanıdığımız bu arkadaşlara tüm Çorumlular gibi bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz ve inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz üst lige ulaşacağız. Hedefe ulaşmak için sadece sahada futbolcuların veya yönetimin çabası mücadelesi yeterli olmayacaktır tüm şehrin bu takıma sahip çıkması ve destek vermesi gerekiyor. Ben kulübe elimden gelen desteği sağlamak için gereken çabayı göstereceğim inanıyorumki bizim bu çabamıza Çorumlu hemşehrilerimizde duyarsız kalmayacak ve sezon sonunda bir kez daha şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız’ dedi.

Çorum FK yönetimi diğer Çorum milletvekilleri Ankara’da olmadığı için hafta içinde onları ziyaret etmeyi planlıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 19:06