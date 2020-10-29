Çorum FK’nın yeni hocası belli oldu

Gelen son dakika bilgisine göre, Çorum FK’da Teknik Direktör Bahri Kaya ile bugün yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör İsmet Taşdemir oldu.

Çorum FK, bu sezon başında TFF 1.Lig ekibi Ankaraspor'un başına getirilen ve 2 gün önce yollarını ayıran tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir ile anlaştı. Ankaraspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, resmi imzalar ve TFF nezdindeki işlemler tamamlandıktan sonra Teknik Direktör İsmet Taşdemir için imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Antrenörlük kariyerine Mesut Bakkal'ın yanında Yardımcı Antrenör olarak başlayan İsmet Taşdemir, kariyerinde Süper Lig ve 1.Lig takımlarını da çalıştırdı.

İşte İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı takımlar; "Konyaspor, Amed, Kocaeli, Ankaragücü, BAK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor ve Ankaraspor."

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 17:25