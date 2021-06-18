Çorum FK’nın yeni taraftar grubu 19 Gençlik

Çorum FK’nın yeni bir taraftar grubu oluşturuldu.

19 Gençlik taraftar grubu bir araya gelerek yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. İsa Özçiftci Başkanlığında Celal Yıldız ve Oğuzhan Alabay’ın yardımcı olarak görev aldığı taraftar grubu tribünlere yeni bir renk katmak istediklerini söylediler.

19 Gençlik Taraftar Grbu Başkanı İsa Özçiftçi hedeflerinin tribünleri renklendirmek olduğunu belirterek ‘Bizim bir tek sevdamız var, o da Kırmızı-Siyahlı renkler. Bunun için bir araya gelmiş durumdayız. Lig başladığı zaman tüm gücümüzle takımımızın yanında olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. İnşallah biz ve diğer taraftar gruplarının da yoğun desteğiyle takımımızın 1. Lig yürüyüşünde katkı sağlayan unsurlar arasında yerimizi alacağız’ dedi.