HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’ya bir milli gurur daha. Kırmızı Siyahlı takımın genç futbolcusu Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampına davet edildi.

Futbol Federasyonu Ülit Milli takım ve Genç Milli Takım Teknik Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından açıklanan U 18 milli takım kadrosunda Çorum FK’nın 2003 doğumlu genç futbolcusu Kürşat Altunkaya da yer aldı.

2003 doğumlu Kürşat Altunkaya HE Kültürspor’da başladığı futbol hayakında bir yıl forma giydikten sonra 2018 yılında Çorum FK alt yapısına transfer oldu. İki sezon Akademi liginde Çorum FK formasını giyen Kürşat Altunkaya bu sezon başında üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu biten sezonda yedi maçta forma giydi.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer genç futbolcusu Nafican Yardımcı bu sezonki performansı ile ümit milli takımına çağrılmıştı. İki kez kampa davet edilen Nafican Yardımcı son kampa ise geçirdiği sakatlık nedeni ile katılamamıştı.

Kürşat Altumkaya’nın U 18 milli takımına davet edilmesi ile kırmızı siyahlı takım bir sezonda ikinci futbolcuyu milli yapmanın gururunu yaşadı.

Kürşat Altunkaya 15 Haziran salı günü saat 18’de Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak. 10 gün süre ile çalışmalarını tesisde sürdürecek olan U 18 milli takımı daha sonra dağılacak. U 18 milli takımında teknik direktör olarak Mehmet Yıldırım görev yapacak.