Çorum FK’ya çirkin saldırı!

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK 19 takımına Giresun’da çirkin saldırı. Bölgesel Gelişim Liginde Giresunspor ile Çorum FK U 19 takımları arasında cumartesi günü Giresun 75. Yıl Sahası’nda oynanan maçın bitiminden sonra tribünden sahaya giren taraftarların Çorum FK’lı futbolculara saldırması ile ortalık adeta savaş alanına döndü.

Grupta zirve iddiası bulunmayan sadece üçüncülük için mücadele eden iki takım arasındaki maç oldukça centilmence geçti. Maçı Çorum FK ilk yarıda 25. dakikada Berkay Dursun’un attığı 1-0 önde tamamladı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra iki takım teknik direktörü birlikte saha içinde hakemleri tebriğe giderken bu arada açık kapıdan tribündeki 20 kadar Giresunlu saha içine girerek Çorum FK’lı futbolculara saldırdı. Bu saldırı karşısında kendisini korumak için mücadele eden Çorum FK’lı oyuncular oldukça ağır darbeler aldılar.

Tribündeki az sayıda polisin ve iki takım kenar yönetimlerinin devreye girmesi ile taraftarlar saha dışına çıkartıldı ve olaylar önlendi. Asıl komedi ise bundan sonra başladı. Böylesine bir maça Giresun’da hakem yokmuş gibi il hakemini atayan Giresun İl Hakem Komitesi’nin başarılı hakemi Serkan Yücel bu savaş alanı içinde nasıl tesbit ettiyse Çorum FK’dan sekiz, Giresunspor takımından ise yedi oyuncuya kırmızı kart gösterdiğini bildirdi. Yapılan tüm girişimlere karşın maçın hakemi olaydan iki saat sonra olmayacak bir hızlı maçta kırmızı kart gördüğü futbolcuların sicillerinede hemen işlemeyi ihmal etmedi.

Çorum FK kafilesi ile maçın ardından Çorum’a döner dönmez Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek burda toplu olarak darp raporlarını aldılar. Çorum FK U 19 takımı bugünde Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldıranlarla ilgili şikayetci olacak. Bu arada kırmızı siyahlı kulüp olayların görüntüsünü çeken Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden bu görüntüleri alarak Futbol Federasyonu’na vereceği savunmaya eklemek içinde girişimlere başladığı öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takımda rapor edilen futbolcuların Eren Çelebi, Samet Can Kavlak, Berkay Dursun, Abdulsamet Erduran, Mert Aktaş, Emircan Sönmez, Ahmet Uysal ve Emre Okutan olduğu belirtildi.