Çorum FK’ya tatil yok

HARUN AKKAYA

Çorum FK devre arasını tatili yapamayacak. Kırmızı Siyahlı takımın üç erteleme maçını devre arasında oynayacak. Çorum FK 11 günde dört lig maçına çıkacak.

Futbol Federasyonu lig maçları ertelenen takımların maç programlarını açıkladı. Buna göre Çorum FK ligde ilk yarının son maçında 6 Ocak Çarşamba günü Sarıyer ile deplasmanda oynayacak. Bu maçın ardından İstanbul’da kalması beklenen kırmızı siyahlı takım 10 Ocak pazar günü ilk erteleme maçı olan Sancaktepe ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından Çorum’a dönmesi beklenen Çorum FK ikinci erteleme maçında 14 Ocak perşembe günü evinde Amedspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlılar bu maçtan üç gün sonra 17 Ocak pazar günü ise son erteleme maçı Kahramanmaraşspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Ligde ilk yarı 6 Ocak’ta sona erecek ve ikinci yarı 24 Ocak pazar günü başlayacak. Çorum FK 17 Ocak’ta Kahramanmaraşspor ile karşılaştıktan sonraki hafta ise Manisa FK deplasmanında ikinci yarının ilk hafta maçına çıkacak.

Bu karar ile Çorum FK’da yeni transferler erteleme maçlarında forma giyemeyecekler.

Kırmızı Siyahlı takımda bu üç erteleme maçında mevcut lisanslı futbolcular dışında kimse oynayamayacak. Devre arası transferleri 24 Ocak’ta ikinci yarı ilk maçında forma giyebilecekler.