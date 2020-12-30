Çorum FK’yı sırtlayan ikili

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da umutların azaldığı dönemlerde sahne alan ikili kırmızı siyahlı camianın play-off umutlarını sürdürmesini sağlıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon başından buyana hücumsal anlamda takımın en etkili iki ismi Gümüşhanespor karşısında da takımlarını sırtlayan ikili oldular. Sinan Kurumuş Türkiye liglerinin altı dakika gibi kısa bir sürede hat-trick yapan ilk futbolcusu olarak tarihe geçti.

İlk yarının son altı dakikasında bunu başaran golcü Sinan Kurumuş maçın son bölümünde attığı golle skoru belirleyen kaptan Umut’u bu golün ardından sırtında taşıyarak ortaya bu güzel görüntünün çıkmasını sağladı.

Çorum FK’nın umutlarını ikinci yarıya taşımasında bu iki futbolcu mücadeleleri ve attıkları gollerle en fazla katkıyı veren iki isim olarak öne çıktılar.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 20:09