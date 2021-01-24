HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni transferlerinden Ömer Bozan, hedefi olan bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bozan, Manisa maçının provasının yapıldığı çift kale öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Çorum FK’yı tercih ettiğim için çok mutluyum. Sezon başında da Çorum FK ile görüşmem olmuştu ancak anlaşma olmamıştı. İkinci yarı yine teklif geldi ve İsmet hocada arayınca hiç düşünmeden geldim ve imzayı attım. Takım olarak tek düşüncemiz her maçımızı final havasında oynayarak hedefe adım adım ulaşmak istiyoruz. Değişken bir oyun yapım var çok mevkide oynadık. Orta saha, kanat forvet arkası benim için farketmiyir. Bu mevkilerin hepsinde rahatlıklı oynayabilirim. İsmet hocam hangi mevkide görev verirse orada Çorum FK’nın başarısı için elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğim’ dedi.