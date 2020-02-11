Çorum-Kocaeli dostluğu

HARUN AKKAYA

Çorum FK ile Kocaelispor taraftarları arasındaki dostluk her geçen gün artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda iki takım taraftarları birbirleri ile oynadıkları maçlarda dostluk gösterisi yapan ve hiç bir olumsuzluk yaşanmaması bu dostluğu artırdı.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu iki takım taraftarları birbirlerine destek verdiler. Cumartesi günü Pendikspor deplasmanında sahaya çıkan Çorum FK’ya Kocaelispor ve Çorum FK giysileri ile gelen taraftarlar kırmızı siyahlı takıma destek verdiler. Pazar günü ise Kocaelispor’un Derincespon ile sahasında oynadığı maçta Çorumspor taraftarları yeşil siyahlı takıma destek verdiler.