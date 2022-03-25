Çorum KYK finalde

HARUN AKKAYA

Bayburt’ta devam eden KYK’lar arası futbol grup birinciliğinde Çorum takımı finale yükseldi.

Üç gündür devam eden grup birinciliğinde iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Çorum KYK ikinci olarak çıktığı yarı final maçını kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Sekiz takımın iki grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum KYK takımı ilk maçında Gümüşhane KYK takımını 6-2 yenerek iyi başlangıç yaptı. İkinci maçında Trabzon’a zorlu bir mücadele sonunda 1-0 mağlup olan Çorum KYK üçüncü maçında Ordu takımını 8-0 gibi farklı skorla yenerek grup ikincisi olarak yarı finale yüksedi.

Yarı final maçında diğer gruptan birinci olarak çıkan Rize KYK takımı ile karşılaşan Çorum takımı bu maçı 3-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Çorum KYK bgün finalde saat 14’de Giresun KYK takımı ile karşılaşmaya hak kazandı. Giresun KYK yarı finalde Trabzon’u uzatmalarda 3-1 yenerek finale yüksedi. Bugünki maçı kazanması halinde temsilcimiz yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.