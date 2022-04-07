Çorum maçını Türkiye'nin Collina'sı yönetecek

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Pazar günü 1461 Trabzon ile evinde oynayacağı zorlu maça A Klasman hakemi 'Türkiye'nin Collina'sı' olarak anılan Yiğit Arslan yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki Yiğit Arslan ilk kez Çorum FK maçında görev yapacak.

Arslan 1461 Trabzon’un geçtiğimiz sezon Kayserispor ile Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynadığı penaltı atışları sonunda 7-6 kazandığı maçta görev yaptı.

Yiğit Arslan bugüne kadar 75 maçta düdük çaldı ve bunların 51’i 1. ligde. 2. ligde 18, 3. ligde sadece bir maçta görev yapan Arslan Türkiye Kupası’nda ise beş maçta görev yaptı.

Arslan’ın yardımcılıklarını ise Ankara’dan Harun Tekin ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İzmir’den Emre Bulut.

Maçta gözlemci olarak ise Kahramanmaraş’tan Ali Karatutlu görev yapacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 13:55