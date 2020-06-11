HARUN AKKAYA

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şube Başkanı Durmuş Buyruk; hakem camiası olarak Çorum’da sporun kalbi konumundaki tesislerin kaldırılmasının spora büyük darbe olacağını belirterek yeni projeye bunlarında dahil edilmesini istediklerini söyledi.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’ın spor camiası adına yapmış olduğu açıklamaları desteklediklerini belirten Hakem Derneği Başkanı Durmuş Buyruk ‘Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanımızdan ricamız hazırlanacak yeni projede sporun kalbi konumunda bulunan bu tesislerin hizmetine devam edebilecek şekilde planlanmasını arzu ediyoruz’ dedi.

Mevcut tesislerde bulunan 1 ve 2 nolu sentetik çim sahaların futbolun merkezi olduğunun altını çizen Buyruk, konum itibari ile bu tesislerde 7 den 70’e tüm futbol severlerin faydalandığının altını çizerek hem sporcu yetişmesinde hem de hakem yetişmesinde bu tesislerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Durmuş Buyruk; içerisinde salon sporlarının büyük yükünü taşıyan Atatürk Spor Salonu, Hakem dernek binası, Futbol Antrenörleri dernek binası, hakem odası, Futbol İl Temsilcisi Odası, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şubesi, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi, Tenis Kortlarını ve Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı altında amatör takımların kullandığı soyunma odalarını barındıran merkezi konumdaki tesisin yeni projede de hizmetlerine devam etmesini arzuluyoruz dedi.

Durmuş Buyruk, Futbol Hakem Derneği olarak bu tesislerin Çorum Halkına hizmetine devam etmesi için Spor Taban Birliklerinin yanında olduğumuzu belirterek ‘Çorum sporunun kalbi kırılmasın’ diyoruz dedi.