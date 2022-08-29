‘Çorum tek yumruk olursa 1. Lig hedefine ulaşırız’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ligin uzunbir maraton olduğunu bir kaç maç kazanınca şampiyon olunmadığı gibi bir maç mağlubiyette de hedeften kopulmadığını belirterek tüm camiadan bu bilinçle sezon boyu aynı coşku ve heyecan ile desteklerini sürdürmelerini istedi.

Başkan Yalçın dün akşam oynanan sezonun ilk maçı olan Urfaspor maçından önce kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yeni sezonun sonunda hepimizin hedefinin şampiyonluk olduğunu tekrarlamamıza gerek yok. Göreve ilk geldiğimizde çok büyük problemlerle savaşmamız gerekiyordu.. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte bu savaştan galip çıkarak Çorum FK’yı Çorumumuzu en iyi şekilde temsil edecek şekilde lige hazır hale getirdik. Sizlere ligin uzun bir maraton olduğunu bir kaç maç galip gelince şampiyon olunmayacağını ve bir kaç maç mağlup oluncada şampiyonluğu kaçırmayacağımızı hatırlatır bunun bilinciyle desteklerinizi tüm sezon aynı coşku ve heyecanla sürdürmenizi diliyorum. Şahsım olarak çocukluk zamanlarımda alt yapıda gençlik dönemlerinde Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ının çimlerinde bu takıma hizmet ettim ve taraftar ne isterse onu yaptım. Değişen bir şey yok. Oğuzhan Yalçın sadece kramponlarını çıkarttı makosenlerini giydi. Şimdi de sizden sakin ve kontrollü olarak bize tüm sezon boyunca destek vermenizi rica ediyorum. Tribündeki taraftarlarımız, basın camiamız, şehrimizin saygıdeğer bürokratları, siyasetçilerimiz, iş adamlarımız tek yumruk olup bu takımı hak ettiği 1. lige inşallah hep beraber çıkaracağız’