Çorum'un ilk yabancı transferi!

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezon Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Brezilyalı pasör çaprazı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento ile anlaştı.

Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Erkek Voleybol A takımımız yeni sezon planlamasına yönelik geçmiş sezonlarda Brezilya, Lübnan, Bolivya, Romanya, Kıbrıs, İran ve son olarak Bahreyn liginde oynayan Brezilyalı Pasör Çaprazı Alexsandro Dyego Oliviera do Nascimento ile anlaşmıştır. Sporcumuza ailemize hoşgeldin diyor, sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 17:05