Çorum Veteranlar namağlup lider Samsun’u 3-1 devirdi

HARUN AKKAYA

Veteranlar Orta Karadeniz Grubunda mücadele eden Çorum Veteranlar ligin 10. hafta maçında Samsun Veteranlar’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenmeyi başardı.

Ligde sekiz maçınıda kazanarak lider durumda bulunan Samsun Veteranlar ile Çorum Veteranlar takımları cumartesi günü Mimar Sinan sahasında karşılaştılar. Maça Çorum Veteranlar İdlib’de şehit olan askerlerimizin anısına ‘Milletimizin başı soğulsun’ pankartı ile çıktı.

İlk dakikaları karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısının son bölümünde Çorum Veteranlar Ender ile öne geçti bu golden üç dakika sonra konuk takımın kazandığı penaltıyı Harun gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi : 1-1

Maçın ikinci yarısında son bölümde baskıyı artıran Çorum Veteranlar Mustafa Doğan’ın 52. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti uzatma dakikalarında ise penaltıdan İsmail’in golü ile maçı 3-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyet ile Çorum Veteranlar 24 puana yükselirken Samsun Veteranlar ile ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 24 puanda kaldı.