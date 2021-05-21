Çorum Veteranlar yarı finalde

HARUN AKKAYA

Antalya’da devam eden Türkiye Veteranlar Futbol Şampiyonası’nda Çorum Hattuşa Veteranlar yarı finalde. Çorum Veteranlar çeyrek final maçında Çankırı Belediyespor’u 3-1 yenerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Kemer’de devam eden Türkiye finallerinde Çorum Hattuşa Veteranlar grubundaki son maçta Kuzey Beton Kırklareli Masterlar takımı önünde ilk dakikalarda 1-0 geriye düşmesine karşın Mustafa Doğan ve Hasan Olgun’un attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak grup maçlarını kayıpsız lider olarak tamamladı.

Grup maçlarını kayıpsız geçen Çorum Hattuşa Veteranlar çeyrek finale yükseldiler. Yedi grup birincisi ve en iyi grup ikincisi takımın yükseldiği çeyrek final maçlarında çekilen kura sonucunda Çorum Hattuşa Veteranlar Çankırı Belediyespor Veteranlar takımı ile eşleşti.

Saat 14’de başlayan çeyrek final maçında Çorum Veteranlar rakibi önünde etkili başladığı karşılaşmanın 15. dakikasında golcü Yunus Şahinkara’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Çankırı Veteranlar ani atakta Osman’ın attığı golle skoru eşitlesede Çorum bu gole dört dakika sonra Hasan Olgun ile cevap verdi ve maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Çorum Veteranlar bugün oynayacağı yarı final maçını düşünerek yaptığı değişiklikler ile mücadele etti. Rakibine fazla şans tanımayan ve topa sahip olarak maçı bitirmek isteyen temsilcimiz Çankırı’nın beraberlik için geldiği son dakikalarda Ömer Özer ile bulduğu üçüncü golle sahadan 3-1 galip ayrılarak yarı finalde oynamaya hak kazandı.

Çorum Hattuşa Veteranlar bugün yarı final maçında Akçaabat Sebat Veteranlar- Beylikdağı Masterlar maçının galibi ile karşılaşacak. Diğer çeyrek final maçlarında Küçükçekmece Akademi- Manisa Masterlar ve Karabük Yaşa ve Yaşat Veteranlar ile Muş Kanute Veteranlar takımları karşılaştı.

Türkiye Şampiyonasında bugün oynanacak yarı final maçları sonunda finale yükselecek takımlar belli olacak. Çorum Hattuşa Veteranlar’ın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında üçüncülük dördüncülük maçı ve final maçı ise yarın oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 19:51