Çorum Veteranlar yarın Boyabat deplasmanında

MURAT KARASU

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu Bülent Yelkenci Sezonu Orta Karadeniz Grubunda mücadele eden Çorum Hattuşa Veteranlan dokuzuncu hafta maçında Boyabat Veteranlar deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde sekiz maçta topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alan Çorum Veteranlar geçtiğimiz hafta sahasında Durağan Veteranlar önünde aldığı farklı galibiyetin verdiği moralle Boyabat deplasmanına galibiyet için gidecek. Sıralamadaki yerini korumak isteyen Çorum Veteranlar ile Boyabat Veteranlar takımları yarın saat 16’da Daylı Stad’ında karşılaşacak. Gruptaki diğer maçlarda pazar günü oynanacak. Lider Samsun Masterlar sahasında Ayancık Veteranları konuk edecek. Haftanın diğer maçında ise Durağan Veteranlar ile Ünye Şöhretler takımları Durağan Şehir Stad’ında karşılaşacak.