Çorum Voleybol 3-0’la sevindi

HARUN AKKAYA

Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcilerimizden Çorum Voleybol evinde konuk ettiği Fatsa Halk Eğitim Merkezi’ni 3-0 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Ligde üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet alan Çorum Voleybol Fatsa Halk Eğitim karşısında galibiyet için çıktı.

Maçın her üç setinde karşılıklı sayılarla geçti. Çorum Voleybol her üç settede rakibi önünde final bölümlerinde rakibine göre daha az hata yaptı. İlk seti 25-23 kazanan temsilcimiz ikinci settede 25-22’lik skorla galip geldi. Üçüncü sette maça ortak olmaya çalışan rakibine izin vermeyen Çorum Voleybol bu seti 25-21 maçıda 3-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi.