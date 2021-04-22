Çorum Voleybol Antrenörleri Derneği kuruldu

YÜKSEL BASAR

İlimiz Salon sporlarında en başarılı branşlarından birisi olan Voleybol’da antrenörler dernekleşti.

Türkiye genelinde kuruluş çalışmalarını sürdüren Voleybol Antrenörleri Derneği’nin Çorum Şubesinde ilk başkan Deniz Kılıç oldu.

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan Çorum Voleybol Antrenörleri Derneği’nde Deniz Kılıç Başkanlığındaki yönetimde Ali Haydar Teke As Başkanlığa üye olarak ise Yusuf Biçer, Mustafa Özdemir ve Dilaver Asiltürk seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Altan Çoban, Hasan Olgun ve Mustafa Karayurt getirildi.

Çorum Voleybol Antrenörleri Derneği’nin ilk başkanı Deniz Kılıç amaçlarının Çorum’da voleybol antrenörlerini tek çatı altında toplayarak voleybol antrenörlerinin sesi olup sorunlarını dile getirmeyi hedeflediklerini söyledi.