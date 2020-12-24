Çorum Voleybol iyi başladı kötü bitirdi

MURAT KARASU

Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Voleybol erteleme maçında Ünyegücü önüne yedi sporcu ile çıktı iyi başladı 2-0 öne geçti ancak fiziksel olarak oyundan düştü ve maçı 3-2 kaybetti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Çorum Voleybol takımı biri oynamayacak durumda olan ve mecburen listeye yazılan sekiz sporcu ile çıktı yedisi forma giydi. Geçirdiği pozitif vakalar nedeni ile on gündür toplu antrenman yapamayan Çorum Voleybol buna rağmen maça çok iyi başladı.

Rakibi önünde iyi savunma yaparak hücumda etkili oyunu ile bulduğu sayılarla ilt seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de mücadeleyi bırakmayan ve rakibine kolay sayı imkanı vermeyen Çorum Voleybol final bölümündeki oyunu ile bu seti 25-22 alarak 2-0 öne geçti.

Yüksek mücadele ile geçen maçta üçüncü setten itibaren Çorum Voleybol’da dinlendirme imkanı olmaması nedeni ile sporcularda yorgunluklar belirdi. Bunu iyi değerlendiren Ünyegücü geniş kadrosu ile daha diri kalan taraf oldu ve üçüncü seti 25-15 alarak skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette de bu üstünlüğünü devam ettiren konuk takım seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

İki saati aşkın bir süre devam eden beşinci sette kazanmak için mücadeleyi yükselten Çorum Voleybol aldığı sayılarla maçı kazanmaya çok yaklaştı ancak fiziksel yorgunluktan dolayı yapılan hatalar sonucunda Ünyegücü takımı seti 15-11 maçıda 3-2 kazanmayı başardı. Çorum Voleybol bu mağlubiyet ile grupta play-off umutlarını iyice azalttı. Bu skorla Ünyegücü FK takımı 13 puanla üçüncü sıraya yükselirken Çorum Voleybol ise 7 puanla beşinci sıraya yükseldi.

Çorum Voleybol ikinci yarının erteleme maçında pazar günü Fındıklı Tenis Doğa ile karşılaşacak.