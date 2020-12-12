Çorum Voleybol maçlarına covid-19 rötarı

YÜKSEL BASAR

Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcilerimizden Çorum Voleybol’de çıkan pozitif vakalar nedeni ile iki maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Çorum Voleybol takımı pazar günü evinde oynayacağı Ünyegücü maçı için öneki gün yaptırdığı covid-19 testleri sonucunda dört sporcu ve bir antrenörün pozitif çıktığı açıklandı.

Çorum Voleybol takımı bunun üzerine Voleybol Federasyonu’na başvurdu. Durumu inceleyen Voleybol Federasyonu Çorum Voleybol’un yarın sahasında oynayacağı Ünyegücü FK ve 20 Aralık pazar günü Fındıklı Tenis Doğa ile deplasmanda oynayacağı maçları ileri bir tarihe erteledi.

Çorum Voleybol Antrenörü Ali Haydar Teke pozitif çıkan sporcu ve antrenörün karantina sürecine ve tedavisine başlandığını belirterek en kısa sürede arkadaşlarının aralarına sağlıklı bir şekilde dönmesini diledi. Çorum Voleybol’ün ilk yarının son iki haftasında ertelenen bu maçların ligin devre arasında oynatılması bekleniyor.