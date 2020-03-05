Çorum Voleybol mağlubiyetle başladı

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Ligi Yarı Final Grup maçları Denizli’de başladı.

Temsilcimiz Çorum Voleybol dün grubunda ilk maçında Gelişim Kolejine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Karşıyaka kulübünün alt yapısını oluşturan ve ligde oynadığı tüm maçları kazanan Gelişim Koleji önünde temsilcimiz özellikle savunmada iyi mücadele etti.

Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda saat 16.30’da başlayan maçta Gelişim Koleji rakibi önünde hücumda fazla etkili olamadı ve Gelişim Koleji7nin özellikle servis hataları sonucunda son bölüme dengeli girildi. Gelişim Koleji’nin son bölümde hücumdaki üstün oyunu ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci settede Çorum Voleybol savunmada zaman zaman iyi işler yapsada hücumda topu öldürmede sorunlar yaşadı. Gelişim Koleji bu settede son bölümde hücum üstünlüğünü iyi değerlendirdi ve bu setide aynı sayıda 25-19 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette Çorum Voleybol savunmada yine başarılı bir görüntü verirken hücumda ilk iki sete göre daha etkili oldu. bu sette 10-9 öne geçtiktin sonra yine bireysel hatalar sonucunda geriye düşen ve 22-18’lik skorla son bölüme giren Çorum Voleybol üst üste dört sayı alarak skoru 22-22 yaptı ve bir anlamda sete ortak oldu. Fakat sonraki üç sayıda da rakibin servisinde topu karşılarken aynı oyuncumuzun yaptığı bireysel hata sonucunda Gelişim Koleji üç sayı alarak seti 25-22 maçıda 3-0 kazanarak finallere gitme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Grubun diğer maçında Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ile Çiftlikköy Belediyespor takımları dün akşam geç saatlerde karşılaştılar.

Çorum Voleybol grubundaki ikinci maçında bugün yine saat 16.30’da Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ile karşılaşacak. Temsilcimizin final grubuna yükselmek için kalan iki maçını kazanması gerekiyor. Çorum Voleybol son maçında ise yarın saat 15.30’da Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşacak.