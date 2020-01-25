Çorum Voleybol Ordu’da liderlik maçına çıkıyor

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Ligi 7. grupta temsilcimiz Çorum Voleybol yarın grup lideri Ordu Çamlıkspor deplasmanında zirveye oturmak için galibiyet arayacak.

Geçtiğimiz hafta sonu play-off yolundaki en yakın rakibi Erbaa Gençlikspor’u 3-1 yenerek bu hedefine büyük oranda yaklaşan Çorum Voleybol yarınki maçı kazanarak grupta liderliğe yükselmek amacında.

Yarın saat 15’de Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç öncesinde Ordu Çamlıkspor 18 puanla lider durumda bulunurken temsilcimiz Çorum Voleybol ise 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maçı kazanan takım sezonu lider olarak bitirmeyi büyük oranda garantileyecek.

Çorum Voleybol Teknik Sorumlusu Ali Haydar Teke her hafta üzerlerine koyarak devam ettiklerini Erbaa galibiyeti ile büyük moral bulduklarını belirterek ‘Hedefimiz tabiki öncelikli play-off. Bunun yanında grup maçlarını lider olarak bitirmek içinde mücadele ediyoruz ve yarın bu hedefe ulaşmak için Ordu Çamlıkspor maçını kazanmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracağımıza inanıyorum ve sporcularıma güveniyorum’ dedi.