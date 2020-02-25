Çorum Voleybol oynamadan play-off biletini aldı

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta Çorum Voleybol son maçında Rize Gençlikspor deplasmanına gitmeden play-off biletini aldı.

Ligin son haftasında Çorum Voleybol Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacaktı. Takipcisi Erbaa Gençlikspor ise Osmancık Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacaktı.

Cuma akşamı Erbaa Gençlikspor takımı federasyona başvururak Osmancık Belediyespor maçına gitmeyeceğini bildirdi ve bu maçta temsilcimiz Osmancık Belediyespor 3-0 hükmen galip geldi.

Bunun üzerine temsilcimiz Çorum Voleybol ise Çaykur Rizespor deplasmanına gitmedi ve maçı 3-0 hükmen kaybetmesine rağmen ligi ikinci olarak bitirerek play-off’da oynamaya hak kazandı. Çorum Voleybol 4-5-6 Mart tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Yarı final grup maçlarında mücadele edecek. Temsilcimizin rakipleri ise İzmir Gelişim Koleji, Yalova Çiftlikköy ve Kaysere OSB takımları oldu.