Çorum Voleybol play-off için tek viraj kaldı

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Liginde son maçlar öncesinde Ordu Çamlıkspor liderliği garantiledi. Temsilcimiz Çorum Voleybol ise son maçta Çaykur Rizespor’u yenmesi halinde play-off biletini alacak.

Ligin dokuzuncu haftasında oynanan iki maçta iki temsilcimizin maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol karşılaşmasında tecrübeli isimlerden kurulu ve play-off yolunda kazanmak zorunda olan Çorum Voleybol takımı maçı 3-1 kazanarak yoluna devam etti. Osmancık Belediyespor ise genç kadrosu ile rakibi önünde çok iyi mücadele etti. Erbaa Gençlikspor ise rakibi Fındıklı Tenis Doğaspor takımı gelmediği için hükmen galip geldi.

Bayanlar 2. Lig 7. grupta mücadele 23 Şubat pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Çorum Voleybol ligin son maçında Çaykur Rizespor deplasmanında karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde lig ikincisi olarak play-off’da 1. lige çıkmak için mücadele edecek. Osmancık Belediyespor ise sezonun son maçında pazar günü evinde Erbaa Gençlikspor ile mücadele edecek. Temsilcimizin hedefi sezonu galibiyetle tamamlamak.