Çorum Voleybol sezonu yarın Fındıklı ile açıyor

YÜKSEL BASAR

Bayanlar Voleybol 2. liginde temsilcilerimizden Çorum Voleybol yarın saat 13’de Fındıklı Tenis Doğa kulübü ile Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Ligde ilk haftayı maç yapmadan geçen iki takımın maçında Çorum Voleybol sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Bayanlar 2. Lig 7. grupta sekiz takımla başlayan mücadele Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Turhal Kocakavak Anadolu Sportif takımlarının çekilmesi ise altı takımla oynanıyor. Grupta ilk haftada diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ilk hafta sahasında Çaykur Rize Gençlikspor’u 3-0 yenerek üç puanla başladı ve lider olarak ilk haftayı kapattı. Grupta diğer maçta Erbaa Gençlikspor, Ordu Çamlıkspor’u 3-0 yenerek sezona iyi başladı. Çorum Voleybol antrenörü Ali Haydar Teke bu sezon yeni yapılanma sonucunda iyi bir kadro kurduklarını hedeflerinin öncelikli olarak play-off mücadelesi vermek olduğunu söyledi. Teke, ilk haftayı bay geçtiklerini ve bu süreyi çalışarak iyi değerlendirdiklerini belirterek yarın oynayacakları Fındıklı Tenis Doğa maçına tüm Çorumlu voleybol severleri davet etti. Teke evlerinde oynayacakları maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini bunun içinde taraftarlarını yanlarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Hakem Caner Yıldırım

Çorum Voleybol ile Fındıklı Tenis Doğa takımları arasında yarın oynanacak maçı Çorum C Klasman hakemlerinden Caner Yıldırım yönetecek. Yardımcılığını yine ilimizden Ayşegül Yıldırım yapacak. Maçın gözlemciside ilimizden Salim Erkoç.