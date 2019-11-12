Çorum Voleybol taraftarı ile güzel

HALİL ÖZTÜRK

Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta temsilcilerimizden birisi ile sevindik diğeri ile üzüldük.

Çorum Voleybol evindek ilk maçta galip gelirken Osmancık Belediyespor ise ilk deplasman maçında Ordu Çaklıkspor’a yenilmekten kurtulamadı.

Ligde ilk haftayı bay geçen Çorum Voleybol kendisi gibi ilk maçına çıkan Fındıklı Tenis Doğaspor önünde ilk seti kaybetsede ikinci setten itibaren maça ağırlığını koydu ve rakibini 3-1 yenerek sezona üç puanla başladı.

Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise ilk hafta evinde aldığı Çaykur Rizespor galibiyetinin verdiği moralle çıktığı Ordu Çamlıkspor deplasmanında rakibine 3-1 mağlup olarak ikinci maçından puansız ayrıldı.

Bu sonuçlarla grupta Erbaaspor bir galibiyet ile lider durumda bulunurken Çorum Voleybol da bir maçta bir galibiyet ile ikinci sırada yer aldı. Osmancık Belediyespor ve Ordu Çamlıkspor takımları ise birer galibiyet ile üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor. Fındıklı Tenis Doğa ve Çaykur Rizespor takımları ise henüz puan alamadı.

Ligde üçüncü haftada iki maç oynanacak. Temsilcilerimizden Çorum Voleybol lider durumdaki Erbaa Gençlikspor deplasmanında galibiyet arayacak. Diğer maçta ise Fındıklı Tenis Doğa ile Çaykur Rizespor ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Osmancık Belediyespor üçüncü haftayı bay geçecek.