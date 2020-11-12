Çorum Voleybol yerini korudu

HALİL ÖZTÜRK

Bayanlar Voleybol 2. Ligi’nde üçüncü maçlar sonunda Ünyegücü takımı liderliğini devam ettirdi. Temsilcimiz Çorum Voleybol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini Ordu Çamlıkspor önünde aldı.

7. grupta pazar günü oynanan maçlarda grubun kayıpsız ve set vermeden yoluna devam eden lideri Ünyegücüspor evinde konuk ettiği Fatsa Halk Eğitim karşısında hayli zorlansada karşılaşmayı final setinde 3-2 kazanarak iki puanla haftayı kapattı. Bu galibiyet ile puanını 8 yapan Ünyegücü takımı liderliğini devam ettirdi. Fatsa Halk Eğitim ise ikinci maçında 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Temsilcilerimizden Çorum Voleybol ise evinde konuk ettiği Ordu Çamlıkspor önünde iki kez öne geçmesine rağmen maçı bitiremedi. Final setine giden maçta rakibine 3-2 mağlup olan temsilcimiz haftayı bir puanla kapattı. Üç maçta topladığı 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.Haftanın diğer maçında ise Fındıklı Tenis Doğa kulübü evinde konuk ettiği Kastamonu Doğa önünde zorlanmadan 3-0 galip gelerek ilk üç puanını aldı ve sıralamada dördüncü sırada yer aldı.

Ligde dördüncü maçlar pazar günü oynanacak. Dördüncü hafta maçlarında temsilcimiz Çorum Voleybol ligden çekilen Erbaa ile maçı olduğu için haftayı oynamadan geçecek. Osmancık Belediyespor ise testlerin negatif çıkması halinde pazar günü Trabzon’da İskofyaspor takımı ile karşılaşacak.