Çorum Voleybol zirvede

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. Lig 7. grupta üçüncü hafta maçları sonunda Çorum Voleybol averajla liderliğe yükseldi.

Ligde üçüncü haftada oynanan iki maçıda deplasman takımları kazandılar.

İlk maçında evinde Fındıklı Tenis Doğa takımını 3-1 yenerek lige üç puanla başlayan Çorum Voleybol üçüncü hafta maçında grupta lider durumdaki Erbaa Gençlikspor karşısında gel gitleri fazla olan bir maçta final setinde son nefesteki hamleleri ile maçı 3-2 kazanarak ikinci maçınıda kazandı ve 5 puanla liderliğe yükseldi.

Grupta oynanan diğer maçta ise Çaykur Rize Gençlikspor, Fındıklı Tenis Doğa deplasmanında 3-1 galip gelerek bu sezon ilk üç puanını aldı ve sıralamada bir basamak yükseldi. Ligde dördüncü hafta maçları 24 Kasım pazar günü oynanacak.

Çorum Voleybol grupta kendisi gibi play-off mücadelesi veren Ordu Çamlıkspor ile Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak. Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise bu haftayı da bay geçecek.