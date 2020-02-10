Çorum Voleybol’da hedefe bir adım kaldı

HARUN AKKAYA

Bayanlar Voleybol 2. lig 7. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki maçı Çorum Voleybol 3-1 kazanarak play-off yolunda önemli bir adım daha attı.

Ligde hedeften koptuktan sonra tecrübeli isimleri göndererek yola genç isimlerle devam etme kararı alan Osmancık Belediyespor, play-off hedefine ulaşmak için puan kaybına tahammülü olmayan Çorum Voleybol ile evinde karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk sette Osmancık Belediyespor genç sporcuları ile özellikle savunmadaki başarılı oyunu ile ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise Çorum Voleybol hücumda daha etkili oldu ve savunmada az hata yapınca bu seti 25-15’lik skorla kazanarak skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sette ise mücadele yeniden arttı. Osmancık Belediyespor rakibin hücumlarını iyi savunma ile durdurarak onu hataya zorladı. Çorum Voleybol ise rakibin direncini son bölümde kırmayı başararak üçüncü seti 25-22 aldı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü settede mücadele aynı tempo ile devam etti. Çorum Voleybol hem fiziksel üstünlüğünü hemde tecrübesini final bölümünde iyi kullanarak bu setide 25-22 aldı ve maçtan 3-1 galibiyet ve üç puanla ayrılarak hedefe bir adım daha yaklaştı. Bu galibiyet ile Çorum Voleybol 20 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Osmancık Belediyespor 12 puanla dördüncü sırada yer aldı.