Çorum Voleybol’un konuğu Ünyegücü

MURAT KARASU

Kadınlar 2. Voleybol Liginde temsilcimiz Çorum Voleybol ilk erteleme maçında bugün evinde Ünyegücü ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz bu maçı kazanarak play-off umutlarını ikinci yarıya taşımak amacında.

13 Aralık’ta oynanması gerekirken Çorum Voleybol takımında çıkan covid-19 vakaları nedeni ile maç Federasyon tarafından ertelenmişti. Bugün saat 14’de Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak maçı iki takımda kazanarak play-off umutlarını ikinci yarıya taşımak amacında. Çorum Voleybol takımı beş maçta topladığı 6 puanla beşinci sırada yer alırken Ünyegücü FK ise altı maç sonunda 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Hakem Can Acar

Çorum Voleybol ile Ünyegücü FK takımları arasında oynanacak maçı ilimiz Klasman hakemlerinden Can Acar yönetecek. Maçın yardımcı hakemi Hasan Olgun. Gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.