Çorum’a 4 milyon liralık yeni spor tesisi

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Lisesi bahçesine sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tenis kortu ve spor salonu yapacaklarını söyledi.

Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşen Başkan Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Çorum’u üç yeni spor yatırımıyla buluşturacaklarının altını çizdi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile daha önce yaptıkları görüşme ile spor tesislerinin yapılması noktasında anlaştıklarını, yaptıkları en son ziyarette de imzaladıkları protokol neticesinde spor yatırımlarının inşaatına başlayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuza imkânlarımız ölçüsünde ve ihtiyaçlar doğrultusunda en güzel şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bugün de Çorum’umuza üç yeni spor yatırımının müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. İnşallah Çorum’a en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Üç yeni spor yatırımının yaklaşık maliyetinin yaklaşık 4 Milyon TL olduğunu açıklayan Başkan Aşgın, Çorum’un her alanda olduğu gibi sporda da cazibe merkezi haline geldiğine vurgu yaptı. Başkan Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerinin altını çizerek aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

4 sentetik saha ve 2 yarı olimpik yüzme havuzu

Belediye Başkanı Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çorum’a iki yüzme havuzu ve 4 sentetik sahanın yapımına başladıklarını vurgulayarak, “Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile daha önce imzaladığımız protokolle 2’si tamamlanmak üzere olan 4 yeni sentetik halı yapılması için protokol imzalamıştık. Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerimize yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyoruz. Çalışmalarına başladığımız yüzme havuzumuz tamamlandığında Çorum’umuzda yüzme bilmeyen evladımız, gencimiz kalmayacak. Geleceğin yüzme şampiyonları artık Çorum’umuzdan da çıkacak. İlk etapta Gülabibey ve Mimarsinan Mahallelerinde başlattığımız sentetik çim zeminli semt sahalarının yapımını tamamlamak üzereyiz. Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallelerimizde de kısa sürede semt sahalarının yapımına başlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Kurumlar arası güçlü bir işbirliği varKurumlar arası güçlü bir işbirliği olduğu zaman hizmetlerin daha da güzel olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u önemli spor yatırımlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek bu çalışmalarda kendilerine verdiği sonsuz destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın, “Yaptığımız her çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini yanımızda hissediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK üyemiz, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer, İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021, 12:05