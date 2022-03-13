Çorum’a tek şampiyonluk Osman Emir Mercan’dan

HALİL ÖZTÜRK

Yıldızlar-Küçükler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Vali Mustafa Çiftçi’de müsabakalaı izledi ve dereceye girenlerin ödüllerini verdi.

Törene ayrıca Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından madalyaları verildi.

Çorum'un sürekli ulusal şampiyonalara ev sahipliği yaptığını belirten Çiftçi, "İlimizi barış ve kardeşliğin şehri olarak tanımlıyorduk ama bundan sonra artık sporun da başkenti olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü spor kafilelerinin birisi gidiyor, diğeri geliyor. Bütün federasyonlar Çorum'da müsabaka düzenlemeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde oryantring ve yüzme ile ilgili müsabakalar düzenlenecek." dedi.

Kayıcı ise şampiyona için sporcuların yanı sıra idareci ve antrenörlerle yaklaşık 800 kişinin kente geldiğini aktardı. Minik sporcuların son derece çekişmeli karşılaşmalar yaptığını anlatan Kayıcı, "Çok güzel bir organizasyon oluyor, çok güzel müsabakalar yapılıyor. Bu da kick boks sporunun ne kadar tabana yayıldığını gösteriyor. Çocuklarımız, geleceğin şampiyonları, geleceğin milli takım adayları buradan yetişiyor. Bu bizim için çok mutluluk verici." diye konuştu.

Çorumlu sporcular 7 madalya kazandı

İlimizde yapılan Okullu Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Çorumlu sporcular yedi madalya kazandı. Şampiyonada tek altın mardalyayı küçük erkekler 47 kilo Point Fighting’de Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Osman Emir Mercan kazandırdı.

65 kilo yıldız bayanlarda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Elanar Akça 60 kiloda Yunus Emre Ortaokulu’ndan Yağmur Odabaş finalde kaybederek ikinci olup gümüş madalya kazandılar.

Yıldız bayanlar 65 kiloda Yunus Emre Ortaokulu’ndan Sakine Bengüsü Çalışkan, 37 kiloda Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Yağmur Çavdar, yıldız erkekler 63 kiloda TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Hüseyin Ayberk Alataş ve küçük erkekler 28 kiloda TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Arif Efe Kökden ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.