ÇORUM’DA DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ COŞKUSU

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş tarihi olan 1907 yılından esinlenilerek, Fenerbahçeliler tarafından her yıl 19 Temmuz’da (19.07) kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla Çorum’da da bir etkinlik düzenlendi

Çorum Fenerbahçeliler Derneği ve Çorum Genç Fenerbahçeliler tarafından düzenlenen program kapsamında Pir Baba Parkı’nda bir araya gelen Fenerbahçe taraftarı, ellerinde Fenerbahçe bayrakları ve atkılarıyla, sloganlar atarak Gazi Caddesinden Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan taraftarlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

7’den 70’e birçok yaş grubundan Fenerbahçelinin katıldığı etkinlikte, meşalelerle Fenerbahçe marşları okuyup, tezahürat yapan taraftarlar, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü coşkuyla kutladı.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Nogay, dünyada ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü her yıl düzenli olarak coşkuyla kutladıklarını söyledi.

“Bu büyük kulübün bir parçası olan, ellerinden gelen tüm destekleriyle tribünlerde, salonlarda, gerektiğinde sokakta, iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık ve aidiyet duygusuyla Fenerbahçe'nin yanında olan, yeri geldiğinde sarı-lacivert, yeri geldiğinde fener olan tüm taraftarlarımızın '19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü canı gönülden kutluyorum” diyen Nogay, Çorum Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde, taraftarların desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her 19 Temmuz gününü coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.



Önümüzdeki sezon sonunda da başta futbol ve basketbol olmak üzere bir çok alanda yaşayacakları şampiyonluk kutlamalarında da bir arada olmayı temenni eden Gazi Nogay, “Sarımızla, Lacivertimizle, Şanlı tarihimizle, Çubuklumuzla, Değerlerimizle, Nesilden nesile sevgimizle, Eşsiz taraftarımızla, Biz Fenerbahçeyiz! Huzur, mutluluk ve sarı lacivert başarılarla dolu nice 19 Temmuzlara, omuz omuza... İyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz” diye konuştu.