Çorum’da ilk olacak

Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi’nin desteği ile hayata geçecek olan 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, 28 Ekim - 6 Kasım tarihlerinde Anitta Otel’de düzenlenecek. Turnuvanın açılış hamlesi 29 Ekim Salı günü saat 15.00’te yapılacak.



Çorum Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, “Heyecanın dorukta olacağı, birbirinden değerli karşılaşmaların yaşanacağı turnuvaya 40 ülkeden 51 takım ve 2 GM, 9 IM, 64 FM, 13 WFM, 9 CM ve 9 WCM unvanlı sporcu katılacaktır. Büyük şampiyonanın ayrıca canlı yayını turnuva internet sayfası ve Youtube üzerinden usta isim IM Can Arduman ve FM Erkin Karaokçu’nun analiz ve yorumları ile gerçekleşecek ve satranç severler satranç sitelerinden de turnuvayı takip edebilecekler.” dedi.



Çorum’da ilk defa uluslararası satranç turnuvası düzenleneceğini belirten Satranç İl Temsilcisi Gökmen, “İlimizin tanıtımı açısından bu önemli organizasyondan desteklerini esirgemeyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’a, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, belediye başkan yardımcılarımıza, spor işleri müdürümüze, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’e teşekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.

Satranç sporunun özelliklerinden de bahseden Gökmen, şunları söyledi: “Bir zihin sporu olan satranç, insan üzerinde bir çok etki bırakmaktadır. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. ‘Kendine güven’ duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar, kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı 7'den 70'e herkesi satranç oynamaya davet ediyorum. İlimizde düzenlenecek olan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatlarını izlemeye tüm satranç severleri bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 19:42