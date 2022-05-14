Çorum’da yetişti Amerika’ya transfer oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Basketbol İhtisas takımından yetişti ve Amerika’ya transfer oldu.

Basketbol liglerinde takımımız olmasada yetişen sporcumuzun Amerika’ya transfer olması bu branş adına gurur verici.

Küçük yaşta başladığı basketbol çalışmalarında Basketbol İhtisas kulübünde gruplarda gösterdiği performans ile dikkat çeken Elif Dila Bayrak Çankaya Üniversitesi’ne transfer oldu ve ardından da milli takımın değişik kategorilerinde forma giydi. Genç basketbolcü California State Fresno Basketbol takımının bu sezon açıkladığı dördüncü transferi oldu.

Fresno State baş antrenörü Jaime White "Elif harika bir sıçrama yeteneği ve çok yönlülüğe sahip" dedi. Elif 185 cmlik kanat açıklığına sahip ve bir çok pozisyonu rahatlıkla savunabiliyor. Hücumda 3 sayının gerisinden tehdite sahip ve tam sahada olağanüstü. Buldoglar olarak geleceği için çok heyecanlıyız.Türkiye Ankara'dan gelecek olan Bayrak, ülkesinin milli takımının havuzunda ve bir süperlig takımı olan Çankaya Üniversitesi'nde bulunmaktadır. 185 boyundaki forvet Bu sezon ortalama 29 maçta 14.8 sayı, 7.5 rebound ve 2.1 asist ortalamalarını tuttururken aynı zamanda üçlükten %33 ortalaması ile oynadı. Sezon boyunca haftanın en değerli beşine seçildi ve 3 kere maçın MVP si seçildi.Bayrak'ın takımı Türkiye Basketbol Gençler Ligi(BGL) Final Four (2021-devam etmekte)Türkiye Liseler Şampiyonası Final Four(2021-22)BGL Finalisti(2020-21)Süper Lig Final Four(2020-21)

Frasno State baş antrenörü Jaime White sporcumuz hakkında olumlu görüşler bildirmesi ilk hocaları olarak bizleri son derece mutlu ederken benzer sporcuları yetiştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir sporcumuza başarılar diliyoruz’ dedi.

Elif Dila Bayrak California eyaletinde 1. ligde mücadele eden State Fresno Üniversitesinde hem burslu olarak okuyacak hemde basketbol takımında oynayacak.