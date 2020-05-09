‘Çorumlu futbolculara güvenin’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Çorumlu tecrübeli isimlerinden Burak Seres, Çorumsporluların Çorumlu futbolculara güvenmesi gerektiğini söyledi.

Kulüp sosyal medya hesabından Bülent Kol’un sunduğu canlı yayına konuk olan Burak Seres taraftarlardan gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Çorum’da yetişen ve bir çok kulüpte forma giyen Burak Seres memleketinin takımında forma giymenin ayrı bir sorumluluk ve gurur verdiğini belirterek ‘Bu dönem forma giyen gençler çok şanslı çünki onlar için mükemmel bir ortam var, bunun kıymetini iyi bilmeliler tabiki Çorumsporlularda bu gençlere güvenmeliler’ dedi.

Burak Seres’in canlı yayında gelen sorulara verdiği cevaplar:

‘Bu şartlarda futbol oynamak çok zor’

Süper Lig ve 1. Ligde Sağlık Protokolünü yapacak kulüpler var tabiki. Ancak 2. lig ve alt liglerdeki kulüplerin bu protokoldeki kuralları yerirecek kulüp sayısı 10’u geçmez. Yurt dışındaki oyuncuların gelmesi sorun gelse 14 günlük karantina, bizim takımda 20 yaş altı çok sayıda futbolcu var. Gerçekten çok bilinmeyenin olduğu bir dönem. Bence ligler oynanmamalı. Biz memur değiliz hemen gidip masaya oturup çalışmıyoruz. Vücudumuzla para kazanıyoruz ve bu sürede vücudu hazırlamak o kadar kolay değil.

‘İstanbulspor ile final maçını unutamıyorum’

Unutamadığım maç Çorum Belediyespor olarak İstanbulspor ile Eskişehir’de oynadığımız final maçı. İyi bir kadromuz vardı şampiyon olmayı çok istiyorduk ancak yenilerek şampiyonluğu kaybetmiştik. Bu dönemde taraftarlar bana çilingir ismini takmıştı, kapalı savunmaları açtığım için hala bu devam ediyor.

‘Hedefim gelebileceğim en iyi yere gelmek’

En büyük hayalim gelebileceğim en iyi yerlere gelmek. Gerçekci düşünüyorum öyle çok büyük hayallerim yok fakat gelebileceğim en büyük noktaya oluşmak istiyorum. Transferde keşke yapmasaydım dediğim kulüp İskenderunspor oldu. 18 yaşında gitmiştim milli takıma davet ediliyordum, 2. ligde Fethiyespor istiyordu fakat İskenderun’a gittim o yüzden büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum.

‘Çorumspor için neden o kadar çok ki’

Neden Çorumspor’un bir çok sebebi var. Memleketimin takımı, arma aşkı, taraftarı olduğum takım, dışarda oynarken bile takip ettiğim kulüp, Fatih Özcan’ın başkanlığı, benim takım kaptanlığı yapmış Oğuzhan Yalçın abi gibi bir çok nedeni var.

‘Tüm olumsuzluklar üst üste geldi’

Takımın ikinci yarıdaki düşüşünde parasal sıkıntı kesinlikle etken değil. Bu işin para ile anılması yanlış. Futbolda inişler çıkışlar normaldir. Bizim takımımız çok genç, tecrübe kazanması lazım. İlk yarı gidişat iyi bir ivme yakalandı hem performans düşüklüğü, hem şanssızlıklar gibi bir çok sebebi var bunların hepsi bir araya gelince böyle bir düşüş yaşadık ve engelleyemedik.

‘Futbolcu olmasam sorusunu aklıma bile getirmedim’

Futbolcu olmasam diye hiç bir şey aklıma getirmedim. Yedi yaşından başlayarak futbolcu olacağım dedim ve onun için mücadele ettim şükür bu noktaya getirdik. Aile olarak futbola ilgimiz çok fazla idi. Abilerim Gültekin ve Aytekin de futbol oynadılar babam bir futbol hastası sonuçta aile olarak futbolun içindeyiz.

‘Memleketinin takımında birsen beş yapmak zorundasız’

Memleketinin takımında forma giyiyorsan sahiplenmelisin performansını birse beş yapmalısın. Çünki ilk eleştiri sana oluyor memleketinin takımı olduğu için. Bu sezon bende diğer arkadaşlarım gibi beklenen performansımı gösteremedim daha iyisini yapabilirdim. Memleket çocuğu olduğumuz için tabiki bizden beklenti fazla oluyor.

Oynadığım takımlardaki en iyi onbir kalede Senekin Osmanlıspor’dan sağ bekte Şener Özbayraklı, sol beke Mehmet Erdem Uğurlu, stoper Baki Mercimek, İbrahim Taş, orta saha Galip Güzel, Mustafa Özer, sol kanata Gökhan Karadeniz, sağ kanatta Mustafa Şen, forvet arkası Tita forvete ise Murat Tosun’u koyarım.

‘Bir maçta her türlü duyguyu yaşıyorsun’

Nefret ve sevgi futbolda birbirine çok yakındır. 15 bin kişi küfür eden 10 dakika sonra ise alkışlayabilir. Aynı maçta bu iki farklı duyguyu yaşıyabiliyorsun. Sahaya çıktığında ayrı bir tat golü attığında ayrı bir tat var, kalecin gol çıkardığında seviniyorsun. Bir maç içinde her türlü duyguyu yaşayabiliyorsun.

‘12. haftada ilk kez forma giydiğim Şekerspor maçı’

Şampiyonluk yaşadım kupa kaldırdım ancak en mutlu olduğum maç Çorum Belediyespor iken 12 hafta forma giyemedim o hafta onbirde sahaya çıktım bir gol bir asist yaparak maçı kazandım. O maçı unutamam maçtan sonra evime gittiğimdeki mutluluğu anlatamam.

Yetenek tek başına bir şeye yaramıyor. Çalışmak olmasa boşa kürek çekersin. İkisini bir araya getirdiğinizde başarılı olup bu işte bir yerlere gelebilirsin. Oynadığım takımlarda en iyi taraftar Çorum taraftarı çünki memleketinin takımında çok farklı bir duygu bu.

‘Olduklarına inandıkları anda kaybederler’

Gençler için Fatih Özcan gibi bir başkan, Oğuzhan gibi bir yönetici ve bizler gibi Çorumluların çok olduğu bir kadro, onları sahiplenen taraftar ve tabiki tesisler. Bu ortamda şans bulmak büyük bir fırsat. Eskiden çok zorlu forma giymek bu şartları başka kulüp inanın sağlamaz. 2. Ligde 20 yaş altındaki futbolcuya forma vermezler. Bu fırsatı iyi değerlendirsinler çalışmayı bırakmayacak aynı istek ve arzu ile devam edecekler. Yoksa olduklarına inandıkları anda kaybederler. Çok iyi durumdalar ve iyi çalışıyorlar bundan asla geri adım atmasınlar. Bende onlara her zaman elimden gelen desteği vereceğim.

‘Çorumspor için hiç bir maddi beklentim yok’

Çorumspor için maddi hiç bir beklentim yok bu kulüp için boynum kıldan incedir her zaman emrindeyim, ihtiyaç var dedikleri anda hiç tereddüt etmeden gelirim. Çok iyi bir takımız iyi bir birlikteliğimiz var o anlamda çok eğlenceli bir ekibiz. Çorumlular Çorumlu sporculara güvenmeliler. Çorumluyum ve şehrimi çok seviyorum.