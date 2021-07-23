Çorumlu genç güreşçi Dünya Şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Çorumlu genç güreşçi Rıfat Eren Gıdak, serbest stilde Dünya Şampiyonu oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonasında Türkiye'yi serbest stilde temsil eden Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak finalde Rus rakibi Zhorik DZHIOEV'i yenerek Dünya Şampiyonluğu'na uzandı.

Bu yılın Avrupa 3.sü ASKİ Spor Kulübü Güreşçisi ve Dünya 2.si Serhat Balcı'nın yeğeni olan 92 kg Rıfat Eren Gıdak, ilk turda Macar Bendeguz Rozs'u (5-0), çeyrek finalde Litvanyalı Armanis Barsamyan'ı (10-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Azerbaycanlı Yusuf Dursunov'u (6-0) yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Zhorik DZHIOEV'i de çok çekişmeli geçen müsabakada son dakikada aldığı puanla (3-3)'ten rakibini yendi ve Dünya Şampiyonu oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 00:36