Çorumlu Kaymakam’ın EFE’ler Ligi başarısı

MURAT KARASU

Çorumlu Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam’ın öncülüğünde Kızıltepespor takımı voleybolda Efeler ligine yükselmeyi başandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. lig final etabında mücadele eden Yeni Kızıltepespor kulübü şampiyon olarak önümüzdeki sezonda Efeler Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olarak görev yapan hemşehrimiz Hüseyin Çam’ın verdiği destekle Yeni Kızıltepespor takımı grup maçları sonunda final etabında mücadele etmeye hak kazandı. Ankara’da yapılan final grubu maçlarında Dört takımın mücadelesi sonunda Yeni Kızıltepespor takımı 6 puanla şampiyon olarak Efeler Ligine yükselirken Cizre Belediyespor ise 5 puanla ikinci olarak Efeler Ligine yükselmeyi başardı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili hemşehrimiz Hüseyin Çam 10 aylık emeğin karşılığı olarak bölgenin, ilin ve ilçenin adına ön önemli spor başarısını elde ettiklerini belirterek ‘Bu tam bir takım mücadelesiydi. 10 ay boyunca sporcu arkadaşlarımız çok güzel oynadılar. Bu başarı bu mutluluk Kızıltepe’ye Mardin’e armağan olsun. Daha yeni başlıyoruz’ dedi.

Çam, Kızıltepe taraftarlarına da seslenerek pandemi olmasına rağmen her zaman takımıyla birlikte olmalarından teşekkür etti ve onları Efeler Liginde hak ettiği şekilde temsil edeceklerini söyledi.