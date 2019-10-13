Çorumspor'a yan bakılmıyor!

Yeni Çorumspor bu sezonki dördüncü deplasman maçında dördüncü galibiyetini Hacettepespor’u 3-1 yenerek aldı.

Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıyı Kıvanç’ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Ertuğrul’un penaltı golü ile 2-0 üstünlüğü yakalayan kırmızı siyahlı takım 83. dakikada Ömer Alper’in golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında ikinci golde penaltıyı yaptıran Kerem Kala üçüncü golü atarak maçın skorunu belirledi. Kırmızı Siyahlı takım tüm olumsuz başlangıca rağmen ligdeki performansı ile tarih yazmaya Ankara’da devam etti.

Yeni Çorumspor Ankara’da üç puan serisini Hacettepe’yi 3-1 yenerek sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde büyük bölümünü üstün oynadığı maçta ilk yarıyı Kıvanç’ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Ertuğrul’un penaltı golü ile farkı ikiye çıkartan Yeni Çorumspor 83. dakikada yediği golden sonra kısa süreli bir baskı yesede uzatma dakikalarında Kerem Pala’nın golü maçın skorunu belirledi.

Teknik Direktör Bahri Kaya maça farklı bir tertiple çıktı. Mert’in savunmanın soluna göbeğe Murat’ı alan tecrübeli teknik adam savunmanın önünde ise bu sezon ilk kez Osman’a forma verdi. Orta saha ve hücum hattını ise aynı isimlerden kurdu. Maçın ilk dakikasından itibaren orta alanda rakibine boş alan bırakmayan Yeni Çorumspor oyunun hakimi bir görüntü verdi.

18. dakikada Kıvanç’ın akıl dolu golü ile 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı takım sonrasında da oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 26. dakikada Kıvanç’ın ceza sahası içinde düşürülmesine hakem anlaşılmaz bir kararla ev sahibi takım lehine fal atışı verdi.



İlk yarıda kalesinde pozisyon vermeden soyunma odasına 1-0 önde giren Yeni Çorumspor ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. 66. dakikada oyuna giren Kerem Pala’nın çalımlarla ceza sahasına girdiği anda düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını kaptan Ertuğrul kullandı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

2-0’ı bulduktan sonra geriye fazla yaslanan temsilcimiz 83. dakikada kornerden yediği golle skor 1-2 oldu ve ev sahibi takım morallendi. Bu bölümde baskı kurmaya çalışan rakib önünde Bahri hoca savunmanın önüne Batuhan’ı alarak rakibe hava toplarında üstünlük kurmaya çalıştı. Uzatma dakikalarında Kerem Pala bir penaltı kazandardığı takımının üçüncü golüne imza atan isim oldu ve bu golle kırmızı siyahlı takım maçı 3-1 kazanarak bu sezonki dördüncü deplasman maçından da galibiyet ile ayrılarak zirve yarışına devam etti.

Yeni Çorumspor’u bu zorlu maçta Başkan Fatih Özcan ve 2. Başkan Mustafa Şeker ile yönetim kurulu üyeleri ile 800 kadar Çorumlu futbol sever stad içinde izlerken 300-400 kadar taraftar ise stad dışında takımlarına destek vrediler.



MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Yeni Çorumspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Mert sol kanatta önünde buldu. İleri çıkan savunmanın arkasına aşırtma gönderdiği topla buluşan Kıvanç kalecinin yakın mesafeye gelmesine karşın mükemmel bir aşırtma vuruşla topu üzerinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada yine sol kanattan kazanılan korner atışında ceza sahası içinde meydana gelen karambolde solda topu önünde bulan Kerem Çağatay uzak köşeye sert vurdu kaleci son anda topu köşeden çıkartarak ikinci gole izin vermedi.

İlk yarı Yeni Çorumspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

68. dakikada oyuna yeni giren Kerem Pala sağ kanattan topla hareketlendi rakibinin bacak arasından geçtiği anda düşürüldü maçı hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertuğrul topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi ve rahatlattı.

70. dakikada Hacettepe maçtaki en net pozisyonu buldu. Savunma arkasına atılan topla hareketleren Serdarcan kaleci Onur ile cepheden karşı karşıya kaldığı anda aşırtma vuruşu denedi top Onur’dan geri geldi savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Çorumspor atağında Osman’ın pasında Mert topu yayın üzerine ortaladı Muhammed Rıdvan’ın topum pasında topu önünde bulan Kerem Çağatay yerden sert vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

83. dakikada Hacettepe golü geldi. Sağ kanattan ev sahibi takımın kullandığı korner atışında Ömürcan altı pasta yükseldi kafayı vurdu kaleci Onur tokatladı dönen topu Ömer Alper boş ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.

90. dakikada Yeni Çorumspor’un maçı bitiren golü geldi. Sağ kanattan Kıvanç topla hareketlendi ceza sahasına geldiği anda ortaya çıkardı Mert topla buluştu oda soldan savunma arkasına sarkan Kerem Pala’nın önüne çıkardı bu futbolcuda topu köşeden Hacettepe ağlarına göndererek maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-3.



Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, 20:09