'Çorumspor bir kayadır yerinden oynarsa hepimiz altında kalırız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, saha içindeki mücadeleden daha fazla saha dışı ile uğraşmak zorunda kaldıklarını Türkiye’nin hiç bir yerinde olmayan uygulamaların Çorum’da kendi önlerine getirildiğini belirterek ‘Çorumspor büyük bir kayadır hoşgörülü yaklaşılmazsa bu kaya yerinden oynar ve hepimiz bu kayanın altında kalırız’ dedi.

Başkan Özcan dün kulüp toplantı salonunda yaptığı açıklamalarda ilk bölümde saha dışında karşılaştıkları sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan üst üste gelen bu baskılar karşısında ilk başlarda yaşanılanlarda bizim üzerimize bir niyet mi var diye düşündüm. Sonrasında iyi niyetli bakmaya çalıştım benim memleketim böyle dedim. Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile Kasım ayından bu yana bir çok sorunu çözdük. O kadar basit işlerle ilgili olarak Ahmet Sami Ceylan ve Ahmet Ahlatcı’yı artık aramaktan utanır hale geldik. O kadar basit şeyyerle ilgili arıyoruz ki bu taşınamaz hale geldi.

Çorumspor bir kayadır hoş görülü ile yaklaşılmazsa ise iyi niyetle bakılmazsa bu kaya yerinden oynar. Hepimiz bu kayanın altında kalırız. Oturduğumuz o koltuklar bizi kurtarmaz yara alırız. Eski Çorumspor’da kendi ceplerinden para verenlen trafik cezası yememiş isimler hırsızlıkla suçlandı mahkemelerde süründüler. O zamandan buyana yönetici bulumıyoruz. Böyle giderse sezon sonunda kulübü Çorum Belediyesinin kucağında kalır. Bütün şehir bu kulübü kucaklasın.

‘Kurum müdürlerini geçemiyorum’

Kurum müdürlerini geçemiyorum. Başkan gelsin diyorlar ben burda yaşamıyorum Ankara’da yaşıyorum her gün kalkıp gelemiyorum.10 gündür randevu alamıyoruz. Çorumspor randevu istiyor verilmiyor. Bu ağır kayanın artık bir farkına varalım. Biz kimseye el etek öpmüyoruz profesyonelce bir büt çe yaptık ve o bütçeyi ilgililere teslim ediyoruz.

Herkes gibi bizde bu pandemi ile savaşıyoruz. Sezon başınna yayınlanan genelgede testlerin tüm maliyeti kulüplere yüklendi. Diğer kulüplerle temasa geçtik onların sorunu nasıl geçtiğini araştırdık. Sağlık İl Müdürlüğüne böyle başvurduk fakat bize 16 sayfalık yazı geldi. Test için futbolcular hastaneye gidecek diye yazı geldi. Vekilimizi devreye soktuk test almaya buraya geldiler.

‘Örnek gösterdiğimiz iller Çorum’dan şikayet edildi’

İki ili örnek verdik o iller Çorum’dan şikayet edildi. Yıllık testlerin maliyeti 720 bin lira. Tamam dedik gittik görüştük futbolcuları biz verelim diğerlerini siz yapın dedik kabul edilmedi. Ankaraspor Başkanı ile görüştüm bu sorunu nasıl çözebiliriz dedik. Onlar bir sağlık kuruluşu ile anlaştık futbolcuları orda yaptırıyoruz diğerlerine sponsorluk ile çözdüklerini söyledi. Bizde sponsorluk anlaşması ile onun sayesinde çözdük. Ankaralı firma ile anlaştık 18 bin lira maç başı ödüyoruz diğerleri ücretsiz test yaptırıyor. Malesef o anlaştığımız firma Çorum’dan şikayet edildi. O firmada onla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak. Biz kendi çocuğumuza annemize test yaptırmıyoruz.

‘Müdür pazar günü ekran başında bekliyormuş’

Çorumspor’a bu yüzden dolayı 100 bin lira icra takibi başlatıldı. Maraş maçının benim için büyük önemi vardı. Hırs yaptım taraftarlıktan gelen birisi olarak o maçın devre arasında soyunma odasına inerek bin dolar prim açıklamasını istedim.İkinci yarıda takım çıktı maçı kazandı. Bankalar kapalı olduğu için şirket müdürümden futbolcuların hesaplarına bu paraları yatırmalarını istedim. Evet kural gereği yanlış fakat pazartesi günü o kurum müdürü bilgisayar başında bekliyormuş hemen kulübe 1 milyon 500 bin lira ceza geldi kulübe. Bunla ilgili İl Başkanımızı devreye soktuk ve rakam 250 bin liraya indi ve onuda taksitlendirerek ödemeye başladık. Hata olduğunu kabul ediyorum fakat demoklesin kılıcı gibi başımızda sallanmasın.

‘8 yıldır istenmeyen borç için icra gönderildi’

Pandemi nedeni ile ev sahipleri kiracısından kira istemekten utanıyor, Belediye suları kesmiyor. Cumhurbaşkanı borçları öteliyor ama benim Çorumum durmuyor. 2013-14 sezonunda bu yıla kadar alt yapı maçlarına gönderilen ambulansların ücreti olarak 60 bin liralık icra takibi gönderiliyor. Sekiz senedir gönderilmiyen alacakları icra yolu ile gönderiliyor. Kulübün hesaplarına bu nedenle haciz geliyor. Benim dönemime ait olmayan bir borç icraların durdurulduğu dönemde böyle bir alacaktan dolayı icra takibi gönderiliyor. Biz bütçemizi yaptık ancak bütçe dışı bu giderlerden dolayı mağdur oluyoruz. Ahmet Ahlatcı’dan para aldın öde diyorlar o nu kulübe harcamadan bu açıktan gelenlere veriyoruz.

‘Biz hoşgörü ve anlayış istiyoruz’

Hoşgörü ve anlayş istiyoruz. Burası ticarethane değil burası bir futbol kulübü. Ben gittiğim her yerde Çorum tanıtımı yapıyoruz her hafta buraya misafir getiriyorum. Bu şehrin tanıtımına katkı sağlıyorum. Çorum’u her hafta her yere götürüyorum. Ambulans icrası sezon sonu yapılsa öldükmü allah aşkına. Çorumspor’dan başka bir yere icra gidiyor mu acabı İcra Müdürlüğü açıklasın. Allah hepsini ıslah etsin. Kulübün 25’inde ödemeleri var. Gelen bu icra yüzünden ödemelerimiz aksada ve ben bugüne kadar bir gün geciktirmediğim firmalarımızı arayarak bir ay sonraya ertelemek bana ağır geldi. Benim uçan kuşa borcum yok bir allaha can borcum var. Benim olmadığın dönemin borcu için yapılması çok ağır geliyor. Yazıklar olsun bunu yapanlara. Sağlık olsun bunuda ödüyeceğiz.

Bu kötü günde bırakıp gitmem, 13 maçı bitireceğim sezon sonuna şampiyon yapacağım. Bu olaylar beni hırslandırdıki o futbolcuları burda yatıracağım, olağanüstü hal ilan ettim bu takım şampiyon yapacaklar o kupayı buraya getirecekler bende en güzel cevabı öyle vereceğim. Başka türlü cevap veremiyorum.

‘Sezon sonu bırakacağım’

Bu bize neyi getirecek. TSO’dan, Organiza Sanayi’den Siyasi Parti İl Temsilcilerinden bir temsilci alacağım Belediye Başkanımızın önereceği isme başkanlığı vereceğim. Yok kimse sahip çıkmaz bu oluşum olmaz derlersede sezon sonunda şirket başkanı olarak duracağım, kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın olacak icranın içinde de asla olmayacağım. Benim ofisime asla icra geldemi kimseyede getirmesin. Bu müdürlerle ben baş edemiyorumoluşacak güçlü yönetim baş ader diyorum.

Bütün kulüpleri Belediyeler kiralar kulüpler orda maç yapıyor. Şehir takımları için böyledir. Kocaeli stadını büyük şehir kiraladı verdi. Belediye Başkanımız o kadar güzellik yaptıki bize yormamak adına bu sorumluluğu aldım. Bir sezon maliyeti 260 bin lira. Senet imzalamadan ben maçlara çıkamadım. Takım kurulmadan 1 milyon 500 bin gitti. Belediye varken icra yok biz gelince icra geliyor.

Bu gelen 1 milyon 500 bin lira borç Fatih Özcan’ın üzerine kalıyor. AŞ’şe karşı çıkıyorlardı eski Çorumspor gibi olmasını istiyonlardı. Bu borç şirketin ve sorumlusu belli. Dernek olsa kalırdı yeni gelenler ödemez ve eski Çorumspor gibi olurduk.

‘Ahlatcı ve Aksu’ya teşekkür’

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı’ya bize asistanlık yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu aralar çok yorduk onu bir çok yükü kaldırmamızda büyük katkı verdi kendisine teşekkür ediyorum kendisine yeni seçilmesi nedeni ile teşekkür ediyorum.

Çorumlu dostu Osmancıklı hemşehrimiz ahmet Aksu’nun yaptıkları biliyorum. Kendisi şu anda bizim için İstanbul’a bizim işimizi çözmek için gitti. Ahmet abi yaptıkları iyi biliyorum ve allah senden razı olsun. Sanada çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 16:49