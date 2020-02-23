Çorumspor'da deprem! 3'ü birden istifa etti

Çorum FK'da deprem. Edinilen bilgilere göre Hacettepe maçından sonra Başkan Fatih Özcan, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ve üç gün önce göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Güldüren'in istifa ettiği öğrenildi.

Çorum FK'da Başkan Fatih Üç gün önce Bahri Kaya'nın yerine Çorum FK teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Güldüren istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından istifası ile ilgili bir açıklama yapan İsmail Güldüren; "Bugün oynadığımız ve 2-1 mağlubiyet ile sonuçlanan Hacettepe maçı sonrasında uzun süredir devam eden iç saha mağlubiyetlerin taraftar üzerinde yaratmış olduğu gerginlik sonrasında tribünlerin Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın'ı istifaya davet etmeleri ve devamında oluşan olaylar neticesinde yönetim kurulunun '6 as oyuncuyu kadro dışı bırakması' ve akabinde 'Başkan ve Başkan Yardımcısının aktif görevlerini sonlandırdığını belirtmesi üzerine; Ekibimizle birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde kulüp içi sağlıklı çalışma ortamının kaybolması dolayısıyla 3 gün önce anlaşmış olduğumuz Çorum FK teknik direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Özcan'ın istifalarla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

