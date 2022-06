Kısa süren ve öğrenimi nedeni ile erken bitirdiği sporculuk hayatının ardından yönetici olarak gerek ilimiz gerekse ülkemizin bir çok kulübünde başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunan Ahmet Aksu’nun Türk sporu ve özellikle futbolu üzerine oldukça doğru tespitleri var.

Futboldan hayatlarını sürdürmek isteyen gençlerin kendilerini kandırdığını çünkü bunu başaran sayısının çok az olduğunu belirten Aksu gençlere önceliği işlerine vermelerini tavsiye etti.

Ülke olarak sporun bir anayasası ihtiyaçları olduğunu belirten Aksu, amatörde ise para işinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Sporun ve özellikle futbolun şehrin tanıtımı için önemine dikkat çeken Aksu ‘Çorumspor’un değerini gurbette oturan Çorumlular çok daha fazla biliyor ve önemsiyor. Spor kültürünü geliştirmemiz ve buna herkesin katkısı oranında destek vermesi gerekiyor. Çorum olarak yaşadıklarımızın ardından Çorumspor dışında ortak paydamız var mı’ diye sordu.

Çorum’da sahalardan yetişen ancak bürokraside eğitimde başarılı olacağını görüp erken yaşta sahalardan fiziksel olarak kopan ancak hep içinde olan bir isim Ahmet Aksu. Kısa süren futbolculuk hayatının ardından idarecilik kısmında Çorumspor'un hep yanında olan Ahmet Aksu ile hem yakından tanımak hem de tanımayanlara tanıtmak için sohbet ettik.

Gerçekten samimi ortamda geçen bu röportajda Ahmet Aksu sorularımıza içtenlikle cevap verirken söyledikleri bir çok konu ülkemiz sporunun özellikle futbolun en büyük sorunu olarak öne çıkıyor.

Sporun gelişimi verdiği önerilerde oldukça dikkat çekici. Osmancık Belediyespor’un performansında mevcut yönetim kadar her zaman kulübün yanında olan Ahmet Aksu’nun katkısı büyük. Çorum FK’nın Çorum için önemini çok iyi biliyor ve her dönem yanında oldu.. Başkanlar veya yönetimler değişse de Ahmet Aksu’nun ilgisi desteği hiç eksilmiyor her zaman kırmızı siyahlı kulübe elinden gelen desteği veriyor.

Sözü fazla uzatmadan Ahmet Aksu’nun sözlerine geçelim:

‘Sizi kısaca tanıyabilir miyiz ?’

1967 Osmancık doğumluyum ilk orta ve lise öğrenimini burada yaptı. 1985 yılında ODTÜ ekonomi bölümünü kazandım. Buradan mezun olduktan sonra bir yıl sonra şimdiki adi TÜİK’de oradan Özelliştirme İdaresine başladım. 2002 yılına kadar uzman olarak daha sonra aynı kurumda 10 yıl başkan olarak görev yaptım. 2019 yılı içerisinde BBDK’ya kurul üyezi olarak atandım ve halen burda göreve devam ediyorum.

‘Spor hayatınız nasıl başladı ?’

Osmancık’ta ilk orta ve lisede spora başladım. 12-13 yaşında Osmancıkspor’da lisansım çıktı. 85 yılına kadar genç ve amatör takımlarda futbol oynadım. Ankara’ya okula gittiğimizde kimsemiz yoktu kim var nerde oynarız diye bakarken Selim Sümer hocam bizi Zirai Donatım Kurumu’na yönlendirdi.

ODTÜ Üniversite takımı seçme ilanı gördüm büyük bir hevesle gittik. Onlarca isim vardı. Gelenrlere bakıyorum büyük kulüplerden gelmiş eşofrmanmların arkasındaki büyük kulüplerin yanında benim eşorfmanımda ise Osmancık Belediyespor yazıyordu. Bu seçmeden benimle birlikte iki kişi üniversite takımına seçildi. Hem okul takımında hem amatör kulüpte futbol hayatını üniversite ile birlikte götürdük. Okulu ailemden katkı almadan bitirdim. Okul takımımız çok iyi bir kadroya sahipti. İki kez Türkiye Şampiyonu olduk. Kadromuzda Hayrettin Gümüşdağ ve Alparslan Kartal hoca vardı, TRT’de yorumcu Tarık Üstün gibi çok üst düzey isimler ile birlikte oynadık.

‘Sporculuktan yöneticiliğe geçiş nasıl oldu ?’

Üniversite bittikten sonra bir sezon Mülkiyespor formasını giydim çok genç yaşta bırakmak zorunda kaldık iş hayatına atıldık. Keşke devam etseydim

28 yaşında Erdemispor’da başkan olarak görev aldım. Buradan Selim hocamı ve futbolcu arkadaşları götürdük. Beş yıl başkanlık yaptım voleybol, basketbol amatör kümeden 1. lige kadar çıkardık. Efsane bir takım çıkarmıştık Türkiye Şampiyonluğunu kazandık. Buradan Telekomspor’a futbol şube başkanı oldum. Üç yıl görev yaptım yönetim futbol şubesini kapatınca o görevimiz bitti. Şekerspor’da da 5-6 yıl başkanlık yaptık. Gençlere yönelik projelerimiz vardı ancak asli görevimize dönünce o dönem kısa sürdü. Bu görevlerim sırasında Osmancık Belediyespor’un hep yanında arkasında olduk. Şu anda da Oğuzhan Yalçın ile birlikte Çorum FK’ya yardımcı olmaya ve katkı sunmaya çalışıyorum.

‘Türk futbolunun durumu ?’

Türk futbolu ile ilgili özet olarak söylersem şu anki yapıyı çok doğru bulmuyorum. Alt yapılardan üst yapıya kadar geçen süreçle ilgili çok kafa yoruyorum. İnşallah buna katkı sunma imkanı buluruz. Gençlerin ailelerin ümit bağladığı bir sektör artık futbol. Bunu yaparken çok sayıda gencimiz heba oluyor. Bir çok manada imkan ve kaynakları sınırlı. Bu kaynakları verimli kullanması gerekiyor. Herkes çocuğunu futbolcu yapmaya çalışıyor. Genç neslin eğitimi olarak görmek gerekiyor. Bir çocuğun hem kendi hem ailesini kurtarıcı olarak futbolculuğu seçmesi çok doğru değil.

‘Futbolcu olacağım derken hayatlarını ıskalıyorlar’

Tüm liglerde binlerce insan spor yapıyor. Hayatını buradan kazanacak insan sayısı çok düşük. 70-80 senelik bir ömrü 10-12 yıllık spor hayatında para kazanarak ömrünü idame ettirmesi mümkün değil. Bunu sadece Süper Lig’de forma giyersen başarırsın. Yabancı sayısını dikkate alırsak 200 kişi bu hedefe ulaşıyor. Diğerlerinin bunu başarması mümkün değil. On binlerce genç bu hedefe ulaşmak için mücadele ederken hayatlarını ıskalıyorlar.

‘Futbolculuk yanında bir işiniz olmalı’

BAL liginde oynayarak hayatını idame ettiremezsin. Bir işi mesleği olmalı ve bunun yanında futbolculuğu devam ettirmeli. BAL’da oynayanda Süper Ligde oynuyor sanıyorlar. Futbolu gençlerin bir eğitimi olarak görmek gerekiyor. Burada görev idareciler olarak bizlere düşüyor. Bu olayı gençlere iyi anlatmamız gerekiyor.

‘Sporun bir anayasası hazırlanmalı’

Spor yapmak lazım ben 85’de bıraktım hala takım arkadaşlarımla görüşüyorum. Takım sporları bu bilinci sağlıyor gerçekten çok önemli. Spor işinin topyekün elden geçirilmesi gerekiyor. Spor anayasası yapıp okul spor eğitimi, kulüp eğitimi sporculuk öncesi ve sonrasını iyi organize etmemiz gerekiyor. Çocuklar gençler spor yaşantısını inceleyen ne istiyor ne oluyor nasıl daha iyi olabilir diye Üniversitelerde bir çalışma var mı bilmiyorum.

‘Amaç futbolcu değil sporcu yetiştirmek olmalı’

Bizim amacımız futbolcu yetiştirmek değil sporcu yetiştirmek olmalı. Futbolcu 35 yaşında futbolu bırakıyor sporda bitiyor. Futbol yaşamı bitince yürüyüş yapsın tenis oynasın golf oynasın. Bizim sporcu yetiştirmek üzerine kurulu bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Ne sporu yönetenlerde ne yön vermesi gerekenlerde böyle bir anlayış görmüyorum. Sadece yenmek yenilmek olarak görüyoruz.

‘Sporun birleştirmesi gerekiyor bizde ayrıştırıyor maalesef’

Çorum özelinde bakarsak sporun birleştirici olması lazım. Deplasmana gittiğimiz birlik ve kardeşlik içerisinde oynanmalı. İsimler gidiyor ancak kulüpler kalıyor. Kaybeden de kazananda spor sahasından mutlu ayrılmalı. İlçelerin kaynaşmasına vesile olmalı bu müsabakalar. Tüm ilçelerin ortak paydasının Çorumspor olmalı.

İl dışında birileri ile sohbet ederken Çorumlu dendiğinde büyük bir kaynaşma sağlanıyor. Ankara’da yaşayan birisi olarak oturup konuştuğumuzda Çorumlu olduğunu öğrendiğinde kaynaşma artıyor Osmancık’lı olunca daha artıyor. Maalesef kırgınlıklar oluyor. Çorum, Amasya, Yozgat birbirlerine gittiğimizde dostluk olması lazım.

‘Spor disiplinini iş hayatına taşımak öncelikli hedef olmalı’

Yerel olarak en önemli amaç gençlerin eğitimi ve birbiri ile kaynalşaması oluşturdukları arkadaşlıklarını ömür boyu sürdürmeleri ve spor disiplini iş hayatlarına taşımaları öncelikli hedefimiz olmalı. Bu bir süzgeç gibi bunu sağladıktan sonra raketbetci takımlar olacak ve son olarakta hepsinin ortak paydası Çorumspor olmalı.

‘Kulüpsüz ilçe olmaması lazım’

Futbol üzerine konuşuyoruz ancak diğer branşlarda da çok başarılıyız. Osmancıkta Badminton çok iyi güreşde altı ay çalışarak olimpiyat şampiyonu çıkaran bir iliz. Çocukluktan beri futbolun içinde olduğumuz için onun üzerine konuşuyoruz. Çorum merkez dışında çok zayıfız. Osmancık’ta biraz var diğer ilçelerde seven yöneticiler geldiği zaman biraz canlanıyor. Osmancık’ta iyi bir ivme yakaladık. Takımsız bir ilçe olmaması lazım.

‘Amatörde parayı ortadan kaldırmak lazım’

Sporun özünde rekabet var buda normal. Ne olursa olsun o çocukların içinde olduğu paranın çok içine girmediği bir düzeyde olsun. Amatörde para alan çocuklar bir şey aldıklarını sanıyorlar. İş zıvanadan çıktı. İyilik yaptıklarını sanıyorlar. Bunu ben bir uyuşturucu gibi görüyorum. Aldığı para 30 yaşında bitince ortada kalıyor. Bu para işini ortadan kaldırmak lazım.

‘Çorum dışında Çorumspor’un değeri çok daha fazla’

Osmancıkspor Çorumluları mutlu ediyor ancak hepsinin üzerinde Çorumspor var. Siz içerde olanlar dışardaki Çorumlular kadar bunun kıymetini bilmiyorsunuz. Onları mutlu ediyor yakından ilgileniyorlar. Her iş yerinde flaması bayrağı var. Çorum’da olmadığı kadar dışarda takip ediliyor. Orda da planlı programlı yıllar organize edilmeli.

‘Önemli olan sürdürebilir başarı’

Hep yensin istiyoruz ancak önemli olan bunun sürdürebilir olması lazım. Oğuzhan Yalçın bugün kulüp aşkanı takım şampiyon oldu sonrasında inişe geçince anlamı olmuyor. Sürdürebilir bir başarı için şehrin sahip çıkması gerekiyor. Şehrin kenetlenmesi il içindeki gençlerin takıma kazandırılması çok önemli. 7-8 tane Çorumlunun kadronun içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.

‘Önceliğimiz Çorumlu olmalı’

Formanın rengini ve önemini bilen isimlerden kurulu bir kadro planlaması çok önemli. Ekonomik olarak sürdürebilirlik için alt yapıdan kendi çocuğunu yetiştirmek hem sürdürebilirlir hemde ekonominin paranın Çorum’da kalması için adına son derece önemli. Hakeden kimse o oynayacak tabiki ancak önceliğimiz Çorumlu olmalı.