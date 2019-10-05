Çorumspor ELMAS avında

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor ligin altıncı hafta maçında bugün saat 15’de Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde evinde oynadığı üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet alan ve iç sahada kötü bir performans gösteren kırmızı siyahlı takım deplasmanda ise oynadığı iki maçıda kazanmayı başardı.

Deplasmanda kazandığı iki maçla üst sıralarda kendine yer bulan kırmızı siyahlı takım bu grafiğini bugünki Zonguldak Kömürspor maçında sürdürmek amacında. Yeni Çorumspor’da bu maçta kırmızı kart cezalısı Osman ile sakat Muhammed Rıdvan forma giyemeyecek.

Ev sahibi Zonguldak Kömürspor ise ligin ilk haftasında Manisa FK deplasmanında 1-0 mağlup olduktan sonra ikinci hafta evinde Amedspor’u aynı skorla yendi üçüncü hafta Kırklarelispor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönmeyi başardı. Evindeki maçta İnegölspor önünde tek golle üç puanı alarak çıkışını sürdüren Zonguldak Kömürspor geçen hafta sonu ise Sancaktepe deplasmanından 2-0 galip gelerek 10 puanla grupta üçüncü sıraya yerleşti. Lacivert Beyazlı takım bugün sahasında oynayacağı Yeni Çorumspor maçını kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek amacında.

Zonguldak Kömürspor’da sakat futbolcular kaleci Sinan ve Berkant bugünki maçta forma giyemeyecekler.