Çorumspor sahipsiz kaldı

FATİH BATTAR

Bugün gerçekleştirilen Yeni Çorumspor Olağan Genel Kurulu’nda kulübün kayyuma kalmaması için Hamit Işık, Olağanüstü Genel Kurul’a kadar geçici olarak başkanlık görevi yürütecek.

Son bir haftadır Fatih Özcan, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ahmet Ahlatcı ve Yusuf Ahlatcı arasında süren görüşmeler de boşa çıktı.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ahmet Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Fatih Özcan’ın belediyeden talep ettiği 5 hususu görüşmek için bir araya gelmişti. Görüşme ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesede görüşmede Fatih Özcan’ın talep ettiği 5 husus konusunda belli bir aşamaya gelindiği öğrenilmişti ama dün gerçekleştirilen kongre sonucunda görüşmeden olumlu sonuş çıkmadığı görüldü. Fatih Özcan daha önce de açıkladığı genel kurula katılmadı. Genel Kurul’da Yeni Çorumspor’un kayyuma kalmaması ve derneğe devredilebilmesi için Hamit Işık, Olağanüstü Genel Kurul’a kadar başkanlık yapacak.

BAHRİ KAYA DA BIRAKTI

Kongrenin ardından bir üzücü karar da Teknik Direktör Bahri Kaya’dan geldi. Kongre sürecine kadar sessziliğini koruyan Bahri Kaya, dün Tesisler’de bir basın toplantısı düzenleyerek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Fatih Özcan’ın olmadığı yerden kendisinin de olmayacağını belirten Kaya, dün Çorum’dan ayrıldı.

YENİ ÇORUMSPOR’U KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

Koskoca 250 bin nufüslü Çorum’da Yeni Çorumspor’a sahip çıkacak kimsenin kalmaması hem Çorum’u hem de Çorumspor taraftarlarını derinden üzüyor. Başkan belirsizliği sürerken bir de hocanın istifa etmesi ile Yeni Çorumspor’da kriz çanları çalmaya başladı. Yaprak dökümü devam eden Yeni Çorumspor’da bazı futbolcularından da ayrılması gündemde. 2.etap çalışmaları dün sona ererken, futbolcular bayram iznine ayrıldı.

Daha 1 ay öncesine kadar şampiyon olan bir takım dağılma noktasına geldi. 1 ay önce Saat Kulesi meydanında şampiyonluk kutlamaları yapan Yeni Çorumspor, bugün başkan belirsizliği ile zor günler geçiriyor. Yeni tesisi, yeni stadı ile şampiyonluğa oymanası beklenen Yeni Çorumspor’da son yaşanan gelişmeler koskoca Çorum’da Çorumspor’a sahip çıkacak kimsenin olmadığını gösteriyor.

Dağılma sürecine giren Yeni Çorumspor’un bir an önce toparlanması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Milletvekilleri, Vali, Belediye Başkanı, siyasi parti il başkanları, esnaf odaları başkanları, iş adamları ve şehrin önde gelen insanlarının Çorumspor’un içine düştüğü bu durumdan kurtulması için bir araya gelmesi ve bir şeyler yapması gerekiyor.

BİR FATİH ÖZCAN GİDER, BİR FATİH ÖZCAN GELİR

Çorumspor’da bir Fatih Özcan gider, bir Fatih Özcan gelir. Herkes geçici, baki olan Çorumspor’dur. Şehrin ilk öncelikli gündem konusu Çorumspor olmalı. Havaalanı da önemli ama yıllar sonra şampiyon olmuş ve 2.Lig’e çıkmış bir takım var. Çorum halkı ve taraftarlar yeni stat da 2.lig heyecanı yaşamak istiyor. Yıllar sonra 1.lig için bu kadar fırsat varken, Çorumspor’un sahipsiz kalmaması lazım. Çorum halkının ve taraftarlarının heyecanını anlayacak bir başkanla yola devam edilmesi lazım. Ligin başlamasına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. Acele edilmez ve taşın altına kimse elini koymazsa sonumuz yine hüsran olur.