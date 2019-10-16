‘Çorumspor tarih yazacak’

HALİL ÖZTÜRK

Efsane bir kadro kurduklarını ve ilk sekiz haftada büyük işler başardıklarını belirten Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ‘Sezon sonunda ya tarih yazacağız yada Çorumspor tarihi beni yazacak’ dedi. Özcan Belediye ile çok mutlu bir çalışma içinde olduklarını Ocak ayında ödenmesi gereken 240 bin liranın tıkandıkları noktada ödendiğini belirterek Başkan Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Özcan bu kadronun kurulmasında büyük emeği olan Oğuzhan Yalçın teşekkür etti. Başkan ekonomik durumların toz pembe olmadığınıda sözlerine ekledi.



Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ligde geçen sekiz hafta süresinde idari anlamda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kulüp olarak zor durumda oldukları ekonomik olarak pembe tablo olmadığını buna rağmen hiç bir futbolcuya borçlarının olmadığını ve borçsuz olarak yola devam etmenin çabası içinde olduklarını söyledi.



‘Çorum Belediyesi ile çok mutlu bir ortamdayız’

Çorum Belediyesi ile geçen sezon sancılı bir dönem geçirdik. Bizimde hatalarımız vardır benim isyan ettiğim noktalarda Çorumspor vardı. Bu böyle devam edecek. Geldiğimiz nokta itibari ile bir araya geldik ve buzlar eridi. Belediye bizim belediyemiz. Kimseye saygısız bir cümle kurmadım sesimi yükselttim.

Belediye Başkahımız Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcıları ile Birim Amirleri ve emekçilerine Çorumspor Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir ortam oluştu. Sancılı süreçten bu mutlu sürece gelindi. Bir emek vermemiz gerekiyordu verdik ve çok mutlu bir ortamdayız. İhtiyaç duyduğumuz her konuda Belediye yanımızda ve destekcimiz oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Yendiğimiz her maçtan sonra Belediye Başkanımız b.eni arayarak telefonla tebrik ediyor gelemediği maçlarda da Belediye’den bir yardımcımız geliyor.



‘Ocak ayında ödenecek 240 bin lirayı verdiler’

Geçen ay çok sıkıştık ekonomik olarak tıkandık. Gemiyi yüzdürmekte çok zorlanıyorum. Burası ağlama makamı değil Başkan Yardımcımız Hamit Işık vasıtası ile ocak ayında ödemesi başlayacaktı. Belediye Başkanımız Halil ibrahim Aşgın tüm sıkışıklığa rağmen 250 bin lira civarında ödemeyi yaptı ve bu bizi çok rahatlattı ve çok mutlu etti. Ben bir partinin düşmanı değilim Çorumspor’a uzk duranların düşmanıyım. Bu benim çocukluk aşkım.

Yeni stadda Yeni Çorumspor Türk fuboluna armğan olur inşallah, Ankara’da bunu biraz olsun gördük. Çok önemli bir maça çıkacağız. üstte tutunmak ve alttan kopmak adına hayati önem taşıyan bir maç. Stadı dolduralım. Bu genç kadro sizden aldıkları güçle bunu başaracaklardır. Bu takımın ve benim buna çok ihtiyacım var.



‘Saha yarılsada içine girseydim’

Pendik maçında maratonda 25 yıl sonra maç izledim keşke o 65 metrelik yol 65 km olmasaydı saha yarılsada içine girseydim. Yerildiğimde benim dünyam yıkılıyor etrafımdakilerinde yıkılmasını istiyorum. Genç ve mücadelesi bir insanım kabulleniyorum. Ben hiç bir zaman bu takımın başını önüne eğdirmedim ve eğdirmeyeceğim. Enerjiyi sizlerden alıyorum.

İç sahada kaybettiğimiz altı puanın hüznünü yaşıyorum, Diğer yandan deplasmanda deplasbmanda tüm maçlarını kazanan Türkiye liglerinin tek takımıyız. Bu takıma yönetimi ve hocaya güvenin. Hiç idareci başkan olmadım girmem o işlere.

Bir futbolcumuzun paylaşımını kardeşlik, huzur, mutluluk, vefa, gurur onur, bir futbolcunun hayatında bir defa karşılabileceği şanslı değilse bir çoğununda karşılamayacağı bir durumdur. bu nedenle Çorumspor’da olmaktan huzur mutlu ve gururluyum inşallah sonu güzel olur’ diye paylaşım yaptı.



‘Oğuzhan Yalçın’ın emeği çok büyük’

Bunda emeği geçen üstün bir gayret gösteren Oğuzhan Yalçın kardeşime teşekkür ediyorum. Başkansız hazırlık maçlarında hakem ücretini ödeyemeden oralarda mahcup olarak .utakımı ayakta tutmaya çalıştı. Bizim dönmemizle birlikte burda üstün bir gayret gösterdi. Emeklerinden dolayı abisi olarak teşekkür ediyorum. Sezon sonu mutlu son olmazsa benim için hiç bir ehemmiyeti yok.

Herkes sezon sonu mutlu sona ulaşabilmek için emek verecek. Elinden geleni yapacak inşallah mutlu sonu alaşacak ve hayellerini kurduğumuz o takımlar buraya gelecekler. Büyük Çorumspor yavaş yavaş ortaya çıkıyor peşinhden koştuğumuz baykanlar burala gelecek. Geçen sene sloganımız ‘Ya o kupa bizi ya biz o kupayı’ diyorduk. Bu seneki slogan ise ‘Çorumspor tarih yazacak yada Çorumspor tarihi beni yazacak’